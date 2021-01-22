Предложит Кремлю продлить договор СНВ-3 на пять лет Байден

Президент США Джозеф Байден

Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post.

ационными", - заявил изданию американский чиновник высокого ранга. При этом, как отмечает газета, Байден исключает возможность "перезагрузки" в отношениях с Москвой, новая администрация США намерена "привлекать РФ к ответственности" за ее действия. The Washington Post поясняет, что, по словам должностных лиц, стремление продлить ДСНВ на пять лет отражает скорое истечение срока действия договора.

The Washington Post напоминает, что прежняя администрация хотела договориться с Москвой о продлении ДСНВ на более короткий срок, долгое время настаивая при этом на присоединении к договору КНР. "Нам известно, что предыдущая администрация в течение месяцев вела переговоры [с РФ] о продлении ДСНВ, но не смогла прийти к договоренности. Мы также понимаем, что во время этих переговоров был обмен различными предложениями, но мы не увидели ничего, что указывало бы на то, что на каком-то этапе была договоренность на условиях, о которых сообщалось", - заявил один из источников издания.

В свою очередь американские должностные лица нынешней администрации в беседе с The Washington Post выразили надежду на то, что быстрое продление ДСНВ способно создать основу для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые потенциально могут включать и Китай. "Мы считаем, что Китаю срочно нужно взять на себя большую ответственность, [проявить] прозрачность и сдержанность относительно своего арсенала ядерного оружия", - заявил один из источников газеты. При этом, как поясняет издание, новая администрация не заинтересована в том, чтобы делать продление ДСНВ заложником вопроса об участии в подобных договоренностях КНР.

Газета также отмечает, что не все в окружении Байдена поддерживают идею продления ДСНВ именно на пять лет. Так, кандидат на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд ранее выступала за пролонгацию договора на один или два года.

После публикации статьи The Washington Post агентство Reuters также со ссылкой на источники сообщило, что законодатели США уже проинформированы о намерениях Байдена по ДСНВ. Официально о них, вероятно, будет объявлено позднее в четверг. В Совете национальной безопасности при Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить информацию о планах властей США относительно ДСНВ пока не ответили.

Как заявили в МИД РФ 20 января, Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в ходе контактов представители прежней администрации США обставляли продление договора неприемлемыми дополнительными условиями. Он подчеркнул, что "если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро".

Как отмечает издание, Байден в скором времени также намерен попросить директора Национальной разведки США Эврил Хейнс провести для него полную оценку в отношении предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2020 года в Соединенных Штатах, ситуации вокруг Алексея Навального, утверждений о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также относительно недавней кибератаки на американские правительственные объекты.