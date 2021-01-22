22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Спорт

«Шайбу! Шайбу!»: Как прошел турнир по следж-хоккею в Бердске. Смотрите фото

15:15 22.01.2021 Фото: АНО "Центр развития адаптивных видов спорта"
0

Игры получились напряженные и захватывающие.

% name% title
турнир имеет огромное значение для развития следж хоккея

С 18 по 20 января ЛДС "Берсдск" стал площадкой для Межрегионального турнира по следж хоккею "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" в рамках проекта "Хоккей для особых детей". Три дня ребята из Новосибирска, Бердска и Санкт-Петербурга состязались в мастерстве. Игры получились напряженные и захватывающие.

По итогам трёхдневных баталий места распределились следующим образом:

1 место завоевала команда "СКА-Стрела" г. Санкт-Петербург,

2 место "Сибирь-sledge" г. Новосибирск,
3 место "Сибирский лис" г.Бердск.

Этот турнир имеет огромное значение для развития следж хоккея в нашем регионе и уже в ближайшее время состоится совещание с Министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Александровичем Ахаповым по этому вопросу.

Помимо матчей гости из Санкт-Петербурга, команда "СКА-Стрела" посетили бердский историко-художественный музей, побывав на выставке "История Бердска". Следж-хоккеисты заглянули в остальные залы музея: "Михайловская ярмарка", "Следы на песке, выставка на военную тематику. Петербуржцев поразила интереснейшая история нашего города, а возможность подержать экспонаты в руках, почувствовав историю в живую, привела ребят в восторг.
Вот так и пролетели эти три дня.

Отдел физической культуры и спорта города Бердска и АНО "Центр развития адаптивных видов спорта" поблагодарит за помощь в организации и проведении мероприятия:
Директора Бердского историко-художественного музея Пащенко Марину Юрьевну,
Директора МБУ "ОДМ" Владислава Сергеевича Дубровского,

Директора ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" Дианову Юлию Евгеньевну,
депутатов Совета депутатов города Бердска: Бауэр Николая Николаевича, Захарова Владимира Юрьевича и, конечно же, юных фигуристок Марию Лимаеву, Василину Бросалину, Меланию Демиденко, Любовь Янину, Алису Беспалову.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: ОФКиС Бердска

следж-хоккей хоккей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите хоккей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2021 года?
16:20 22-01-2021
Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2021 года?
Возмутился высокими пенсиями в Крыму житель Украины
16:15 22-01-2021
Возмутился высокими пенсиями в Крыму житель Украины
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам будет уже точно по поручению Путина: Сроки и варианты повышения выплат в 2021 году
16:10 22-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет уже точно по поручению Путина: Сроки и варианты повышения выплат в 2021 году
Сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты, раскрыл Центробанк
16:00 22-01-2021
Сколько россияне вложили в
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
15:53 22-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
15:51 22-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскКакие категории россиян выйдут на пенсию в 2021 году, объяснил ПФР
15:50 22-01-2021
Какие категории россиян выйдут на пенсию в 2021 году, объяснил ПФР
Индексация детских пособий с 1 февраля 2021 года. Кого коснется?
15:50 22-01-2021
Индексация детских пособий с 1 февраля 2021 года. Кого коснется?
БердскНовый график выплаты путинских пособия на детей в январе 2021
15:45 22-01-2021
Новый график выплаты путинских пособия на детей в январе 2021
Задержали перед несанкционированной акцией главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко
15:36 22-01-2021
Задержали перед несанкционированной акцией главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко