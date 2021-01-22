«Шайбу! Шайбу!»: Как прошел турнир по следж-хоккею в Бердске. Смотрите фото

турнир имеет огромное значение для развития следж хоккея

С 18 по 20 января ЛДС "Берсдск" стал площадкой для Межрегионального турнира по следж хоккею "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" в рамках проекта "Хоккей для особых детей". Три дня ребята из Новосибирска, Бердска и Санкт-Петербурга состязались в мастерстве. Игры получились напряженные и захватывающие.

По итогам трёхдневных баталий места распределились следующим образом:

1 место завоевала команда "СКА-Стрела" г. Санкт-Петербург,



2 место "Сибирь-sledge" г. Новосибирск,3 место "Сибирский лис" г.Бердск.

Этот турнир имеет огромное значение для развития следж хоккея в нашем регионе и уже в ближайшее время состоится совещание с Министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Александровичем Ахаповым по этому вопросу.

Помимо матчей гости из Санкт-Петербурга, команда "СКА-Стрела" посетили бердский историко-художественный музей, побывав на выставке "История Бердска". Следж-хоккеисты заглянули в остальные залы музея: "Михайловская ярмарка", "Следы на песке, выставка на военную тематику. Петербуржцев поразила интереснейшая история нашего города, а возможность подержать экспонаты в руках, почувствовав историю в живую, привела ребят в восторг.

Вот так и пролетели эти три дня.

Отдел физической культуры и спорта города Бердска и АНО "Центр развития адаптивных видов спорта" поблагодарит за помощь в организации и проведении мероприятия:

Директора Бердского историко-художественного музея Пащенко Марину Юрьевну,

Директора МБУ "ОДМ" Владислава Сергеевича Дубровского,



Директора ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" Дианову Юлию Евгеньевну,депутатов Совета депутатов города Бердска: Бауэр Николая Николаевича, Захарова Владимира Юрьевича и, конечно же, юных фигуристок Марию Лимаеву, Василину Бросалину, Меланию Демиденко, Любовь Янину, Алису Беспалову.

Источник: ОФКиС Бердска