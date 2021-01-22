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Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о Жанне Фриске. Как создавалась песня "Малинки", смотрите видео

14:00 22.01.2021 Фото: предоставлено PR Дискотека Авария
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Интересный факт, сама идея песни появилась задолго до официального релиза, в далеких 80х годах.

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Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о Жанне Фриске

Алексей Рыжов, основатель группы «Дискотека Авария», в большом интервью Youtube-каналу «По студиям» рассказал, как записывал дуэтную песню «Малинки» с Жанной Фриске.
По словам Алексея, это было легкое и приятное сотрудничество. Вокал Жанны записывался очень быстро и не нуждался в «автотюне» - исправлении нот в записанной партии. В выпуске Алексей эксклюзивно включил студийную аудиозапись вокала Жанны, которая ранее не была обнародована публике.
Интересный факт, сама идея песни появилась задолго до официального релиза, в далеких 80х годах, когда Алексей Рыжов (автор и композитор) занимался в детской музыкальной группе. В версии 1995 года звучит голос Олега Жукова, а в 2005 году был записан дуэт с Жанной Фриске. Именно эта версия полюбилась слушателям и стала одной из визитных хитов исполнителей.

«Дискотека Авария» готовит продолжение хита «Малинки»
В интервью Youtube-каналу «По студиям» Алексей Рыжов, автор и композитор группы, намекнул на продолжение хита «Малинки». По словам лидера, песня «Малиновый лес» была им написана в далеком 1995 году, и задумывалась, как продолжение хита «Малинки». Но после премьеры, оглушительного интереса у слушателей она не вызвала и была временно отправлена в архив. По мнению истинных поклонников группы, именно «Малиновый лес» является одним из недооцененных хитов.

В подтверждение этому, на личных страницах солистов, поклонники оставляют большое количество сообщений с просьбой дать хиту второе рождение.
По словам Алексея Рыжова и Алексея Серова, сейчас они трудятся над созданием новых хитов, которые будут представлены слушателям в 2021 году. Песня «Малиновый лес» одна из тех песен, над которой авторы серьезно работают и, возможно, вскоре мы услышим ее в новой версии.
Полное интервью:

Источник: PR Дискотека Авария

артист интервью певица Жанна Фриске
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