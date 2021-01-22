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Кому разблокируют социальную проездную карту с 22 января в Москве. Попали ли люди 65+ в указ мэра Собянина

13:04 22.01.2021 Фото: pixabay
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Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, отметил Сергей Собянин. Это напрямую связано с проездной картой.

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Москвичи возвращаются к обычной жизни

Кому разблокировали социальную проездную карту в Москве, а кому разблокируют ее совсем скоро, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 января. Как сообщал мэр столицы России Сергей Собянин еще в декабре 2020 года, москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут вновь воспользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса.

- Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, - написал в своем блоге мэр Москвы.

1. С  18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс вернулись в школы и приступили к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников разблокированы, и они вновь могут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

2. Транспортные карты учащихся в колледжах, учреждениях дополнительного образования, спортивных школах и детских досуговых учреждениях, находящиеся в ведении правительства Москвы, разблокированы с 22 января. Они вновь могут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

3. Транспортные карты пенсионеров разблокируют через 14 дней после прививки от коронавируса. Но домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

4. Социальные карты студентов заблокированы до сих пор. Их разблокируют только тогда, как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму. Это связано с решением Минобрнауки России, которое продлило дистанционное обучение в федеральных вузах до 6 февраля 2021 года. До этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных правительству Москвы. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

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