Новости коронавируса в Новосибирской области: назвал число зараженных за сутки на 22 января оперштаб

В отделениях интенсивной терапии находятся 129 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 155 161 тест на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 22 января в регионе зарегистрировано 31 034 случая COVID-19 (+140 за сутки), в том числе у 1 757 детей. 28 089 человек выписаны с выздоровлением (+211 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии находятся 129 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 541.

В больницы районов области госпитализированы 919 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 155 161 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 651 житель региона, 90 100 человек сняты с меднаблюдения.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу