22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии Google

15:00 22.01.2021 Фото: © AP Photo / Jens Meyer
0

В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.

% name% title
Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет газета Sydney Morning Herald.
В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", - заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google - крупнейшего в мире интернет-поисковика.

"Это не угроза, это реальность", - добавила она.

В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.
Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

Австралия блокировка поиск поисковик Google
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это необходимость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2021 года?
16:20 22-01-2021
Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2021 года?
Возмутился высокими пенсиями в Крыму житель Украины
16:15 22-01-2021
Возмутился высокими пенсиями в Крыму житель Украины
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам будет уже точно по поручению Путина: Сроки и варианты повышения выплат в 2021 году
16:10 22-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет уже точно по поручению Путина: Сроки и варианты повышения выплат в 2021 году
Сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты, раскрыл Центробанк
16:00 22-01-2021
Сколько россияне вложили в
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
15:53 22-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
15:51 22-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскКакие категории россиян выйдут на пенсию в 2021 году, объяснил ПФР
15:50 22-01-2021
Какие категории россиян выйдут на пенсию в 2021 году, объяснил ПФР
Индексация детских пособий с 1 февраля 2021 года. Кого коснется?
15:50 22-01-2021
Индексация детских пособий с 1 февраля 2021 года. Кого коснется?
БердскНовый график выплаты путинских пособия на детей в январе 2021
15:45 22-01-2021
Новый график выплаты путинских пособия на детей в январе 2021
Задержали перед несанкционированной акцией главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко
15:36 22-01-2021
Задержали перед несанкционированной акцией главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко