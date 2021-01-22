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Новосибирск станет новогодней столицей России в 2022-2023 годах

13:15 22.01.2021 Фото: pixabay
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Губернатор поручил министерству культуры Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня – проведению в Новосибирске празднований в статусе Новогодней столицы России.

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Новосибирск станет городом Нового года в ближайшие 2 года

Министерство культуры Российской Федерации поддержало инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 гг. звание «Новогодняя столица России».

Присвоение Новосибирску звания «Новогодней столицы России» в преддверии проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 г. позволит привлечь к нашему региону больше внимания на федеральном уровне. К этому спортивному событию ведётся строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», 4-го моста через Обь, системы дорожно-транспортных развязок, нового терминала аэропорта «Толмачёво» и т. д.

Андрей Травников подчеркнул: «Подготовка к Молодёжному чемпионату мира – событию, ради которого мы сейчас строим сразу нескольких знаковых объектов, – вошла в активную фазу и будет только набирать обороты. И это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь – для новосибирцев. Так как, по календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача – подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе – как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим».

Губернатор поручил министерству культуры Новосибирской области совместно с мэрией г. Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня – проведению в Новосибирске празднований в статусе Новогодней столицы России.

Андрей Травников новосибирск новый год
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