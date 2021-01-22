В магазине созданы все условия для качественного обслуживания покупателей. Наши преимущества: не нужно ходить по огромным торговым центрам с большой скученностью людей (сейчас это актуально). Из широкого ассортимента вы обязательно подберете нужный товар по выгодной цене.



Для бердчан и наших соседей есть еще плюс - не нужно тратить время на утомительные поездки в Новосибирск, ведь все есть здесь, рядом и с прекрасным сервисом. Консультант магазина поможет рассчитать необходимое количество нужного вам товара с учетом интерьера вашего дома и ваших вкусовых предпочтений.



Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка». Это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас, не откладывая ее на потом.

