Двери и стеновые панели, выпускаемые
на предприятии «Убертюре», всегда отличались
высоким качеством и доступными ценами
на предприятии «Убертюре», всегда отличались
высоким качеством и доступными ценами
У вас есть возможность сделать нужную покупку со скидкой — акцию мы приурочили к 14 февраля. Мы позаботились о том, чтобы ваш дом ко Дню влюбленных стал еще более уютным.
Ознакомиться с ассортиментом «Убертюре» можно не только в интернет-магазине uberture.ru, но и фирменном магазине, который находится на производственной площадке предприятия в Бердске по адресу: ул. Ленина 89/6. В просторном салоне магазина выставлены стеновые панели и межкомнатные двери различных цветов и модификаций.
Выбор дверей огромен - от строгих в стиле «Модерн» до вычурной классики, двери подойдут как для дома, так и для офиса.
Ознакомиться с ассортиментом «Убертюре» можно не только в интернет-магазине uberture.ru, но и фирменном магазине, который находится на производственной площадке предприятия в Бердске по адресу: ул. Ленина 89/6. В просторном салоне магазина выставлены стеновые панели и межкомнатные двери различных цветов и модификаций.
Выбор дверей огромен - от строгих в стиле «Модерн» до вычурной классики, двери подойдут как для дома, так и для офиса.
В магазине созданы все условия для качественного обслуживания покупателей. Наши преимущества: не нужно ходить по огромным торговым центрам с большой скученностью людей (сейчас это актуально). Из широкого ассортимента вы обязательно подберете нужный товар по выгодной цене.
Для бердчан и наших соседей есть еще плюс - не нужно тратить время на утомительные поездки в Новосибирск, ведь все есть здесь, рядом и с прекрасным сервисом. Консультант магазина поможет рассчитать необходимое количество нужного вам товара с учетом интерьера вашего дома и ваших вкусовых предпочтений.
Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка». Это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас, не откладывая ее на потом.
Для бердчан и наших соседей есть еще плюс - не нужно тратить время на утомительные поездки в Новосибирск, ведь все есть здесь, рядом и с прекрасным сервисом. Консультант магазина поможет рассчитать необходимое количество нужного вам товара с учетом интерьера вашего дома и ваших вкусовых предпочтений.
Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка». Это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас, не откладывая ее на потом.
Магазин "Убертюре" ждет жителей Бердска и Новосибирской области по адресу: Бердск, ул. Ленина, 89/6
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 (без перерыва),
Вс - выходной.
Вопросы можно задавать
по телефонам: 8-913-930-41-96,
8 (383) 238-09-42
Интернет-магазин: uberture.ru
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 (без перерыва),
Вс - выходной.
Вопросы можно задавать
по телефонам: 8-913-930-41-96,
8 (383) 238-09-42
Интернет-магазин: uberture.ru
На правах рекламы. ИП Ташкина Т.С. ИНН 544518031124 ОГРН 316547600197281.
ПАО «Совкомбанка» Генеральная лицензия ЦБ РФ №963
ПАО «Совкомбанка» Генеральная лицензия ЦБ РФ №963