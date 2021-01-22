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"Буду здесь еще неделю": Прокурором Новосибирска стал прокурор Роман Сивак. Кто его заменит в Бердске, стало известно

13:27 22.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Роман Андреевич отметил, что уже сегодня его представят новому коллективу прокуратуры Новосибирска.

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Роман Сивак уже не прокурор Бердска

Сегодня, 22 января, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.01.2021 № 39-к старший советник юстиции Роман Андреевич Сивак назначен на должность прокурора города Новосибирска.

- Еще неделю буду здесь работать, - прокомментировал Роман Сивак "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 января.

Также Роман Андреевич отметил, что уже сегодня его представят новому коллективу прокуратуры Новосибирска. Исполнять обязанности прокурора Бердска будет Василий Калиниченко. При этом имя нового прокурора станет известно весной 2021 года.

Напомним, предшественник Романа Сивака Денис Ференец находится в СИЗО по обвинению в по обвинению в превышении полномочий.

Роман Сивак, 1975 года рождения, в 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», в 2009 году – Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры он служит с сентября 2005 года в должностях: помощника прокурора Краснозерского района Новосибирской области, заместителя прокурора Здвинского района Новосибирской области, прокурора Каргатского района Новосибирской области, с мая 2016 года занимал должность прокурора города Бердска Новосибирской области.

Зарекомендовал себя юридически грамотным, ответственным, инициативным работником, обладающим организаторскими способностями.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Новосибирской области. Женат, воспитывает сына.

новосибирск прокурор бердска Роман Сивак
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Аноним, 22 января 2021 13:49
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