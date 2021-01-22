Что самое главное в браке, ответил спустя 7 месяцев отношений жених Евгений в бордовом галстуке невесте в розовом Татьяне у ЗАГСа в Бердске

"Если это взаимная любовь, то не требуется много времени на размышления, надо жениться сразу",- решительно продолжает Евгений.

Свадьба Евгения и Татьяны

«Мороз и солнце, день чудесный!». Погода 22 января в Бердске, как будто описана в стихотворении Пушкина. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня поздравил Евгения и Татьяну с очень важным днём в их жизни — бракосочетанием.

Евгений и Татьяна - серьезные и красивые молодые люди, их имена повторяют имена героев поэмы Пушкина. Только их любовь не растянулась во времени.

- Мы знакомы семь месяцев, - говорит Татьяна.



- Если это взаимная любовь, то не требуется много времени на размышления, надо жениться сразу,- решительно продолжает Евгений.На вопрос жене, что было главным в вашем решении выйти замуж за Евгения, муж со смехом отвечает:- Деньги?- Вот и нет. Ты очень надёжный, заботливый, и я просто люблю.- Да, главное в семье любовь, все вопросы решаются просто, если по любви, - поддерживает жену Евгений.

На свадьбе Евгений в строгом костюме, бордовом галстуке, серьёзный мужчина, в руках аккуратно держит свидетельство о браке, Татьяна в розовом платье, с красивой причёской, в руках красивый букет хризантем. И муж, и жена улыбаются.

«Курьер. Среда. Бердск» желает счастья новой семье.