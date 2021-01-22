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На улице потеплело, а в квартирах 18 градусов: Замерзают жители дома №11 по ул. Ленина в Бердске

14:26 22.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Они считают, что все дело в том, что получают недостаточно тепла от ЦТП на входе в дом. Узнайте, что ответил на это вице-мэр Владимир Захаров.

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Утром 22 января в одной из комнат квартиры Виктора Криницына было 18 градусов тепла

Мерзнут в своих квартирах даже при отступлении морозов жители дома №11 по ул. Ленина.

Как рассказал 22 января «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета дома №11 по ул. Ленина Виктор Криницын, температура в квартирах держится 18-19 градусов, бывало что и останавливалась она на отметке в 15 градусов. Из 105 квартир 30-40 жалуются на холод. Он отметил, что помимо его дома на некомфортную температуру жалуются и соседние дома по ул. Попова №9, 37, Ленина, 7.

По жалобе жителей 19 января в дом №11 по ул. Ленина приехала комиссия, в составе которой были вице-мэр Владимир Захаров, техдиректор КБУ Ирина Корниевская, представители УЖКХ. Позже к ним присоединился и мэр Евгений Шестернин.

-Евгений Анатольевич тоже был в шоке, что у людей в квартире 18 градусов. И девочка-инвалид первой группы недвижимая лежит. Захаров пообещал взять ситуацию на контроль. Но в квартирах по-прежнему прохладно. Какая бы температура на улице не была, даже в -30 градусов, у меня на доме была самая большая — 69 градусов. А должна быть как минимум 80-85 градусов, подчеркнул Виктор Николаевич.

В самой холодной комнате квартиры Криницына утром 22 января было 18 градусов. В двух — 20 градусов. Приходится пользоваться обогревателями.

-Плесень вылезла, я даже ремонт не могу делать в квартире. Я спрашиваю, как согреется дом, если на вход 60 градусов пришло. Идет на 5 этаж. На каждой батарее теряется 3 градуса, а если обратно спускается, то внизу будет 35, что такая температура может согреть — ничего. Ирина Анатольевна, техдиректор, сказала, что окна у кого-то деревянные стоят. Да у нас у всех теперь пластиковые стоят. Продолжила, что секций не хватает. Но секции поставлены по нормативам: положено 10 секций, они и стоят. У нас на 1 этаже люди мерзли, 26 секций стоит, а положено 12. Они забирают тепло. Нам не додают тепловой режим — котельная должна выдавать 70-95 градусов. Когда -15 или -20 градусов, котельная должна выдавать 95 градусов. Такое когда-нибудь было? Что от котельной теряется 30%? Сделайте на ЦТП, от нас она в 15 метрах. Куда теряется тепло - так же не бывает. Температура упала на 2 градуса и они понижают температуру. А зачем? Вы возьмите и держите температуру 70 градусов, и будет все нормально. Три дня были морозы — держали 70 градусов, у нас было более или менее — стали согреваться. На улице потеплело — стало 66 градусов, - сетовал председатель совета дома.

А еще нонсенс — температура горячей воды в кране жителей — 80 градусов, на вводе в дом на отопление — 64. Может что-то перепутали и отопление пустили на горячую воду? - недоумевает Виктор Николаевич.

По словам Виктора Криницына, будут собираться председатели соседних домов, которые оказались в такой же ситуации, что и они, и составлять жалобу, которую отправят на имя мэра Евгения Шестернина.

По словам Владимира Захарова, что касается данной ситуации, то он берет под контроль входящий теплоноситель со стороны ЦТП, председатель совета дома берет под контроль утепление стены и переделку внутренней системы отопления в квартирах, где она нарушена.

-В любом случае, истина посередине. Есть то, что должны делать сами жители, потому что если поменяли радиаторы и поставили шесть секций, а кто не менял, у того до 15 секций стоит, то не хватает поверхности обогрева. Этажом ниже все в порядке, там никто ничего не менял — стоит «чугуняка» некрасивая и все хватает. Дома-то остывают в морозы, от стен холод идет, нужно рассчитывать систему теплоснабжения в доме - внутреннюю. Когда ее начинают менять, то понятно, что параметры сбиваются. Вот в чем весь секрет. А так систему выхода с ЦТП возьмем под контроль, чтобы соответствовала среднесуточной норме, - подчеркнул Владимир Николаевич.

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дом квартира не хватает теплоносителя холодно Виктор Криницын Владимир Захаров Бердская горадминистрация
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