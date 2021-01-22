Названы имена погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе

Названы имена погибших при взрыве метана

Названы имена погибших при взрыве метана на территории шахты в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области утром 22 января.

Список погибших:

Сергей Фокин



Алексей ЧащинДмитрий Константинов

По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта Тихова запущена в эксплуатацию в 2017 году. Предприятие ведет добычу угля подземным способом в границах Никитского месторождения Кузнецкого каменноугольного бассейна.