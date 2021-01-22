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Задержана сотрудница новосибирского штаба Навального Елена Носковец

14:30 22.01.2021 Фото: © facebook.com/elena.noskovets
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В Новосибирске шествие с требованием освободить политика Алексея Навального запланировано на 23 января.

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Ничего не бойтесь.- написала Носковец на своей странице в Фейсбуке

Полиция задержала сотрудницу новосибирского штаба политика Алексея Навального. На 23 января в центре города запланирована акция протеста.
Сотрудница новосибирского штаба Навального Елена Носковец и помощница депутата горсовета задержана 22 января, сообщили Тайге. инфо в независимой коалиции «Новосибирск 2020».

«Меня везут в 1 отдел», — написала Носковец в фейсбуке. Центральный отдел полиции №1 находится на улице Мичурина, 27.

«Позвонили из прокуратуры и назначили организатором митинга 23 января, — писала ранее Носковец. — До 10 суток. И все у нас так: захотели — назначили, захотели — посадили, захотели — дворец построили, а потом перестроили. Ну, ок. Раз назначили, значит надо организовывать, нельзя подводить».

Сама Носковец не ответила на сообщения Тайги.инфо.

Уже после публикации новосибирский штаб Навального опубликовал видео задержания Елены Носковец. К ее машине подошли двое неизвестных людей без формы в масках. «Вы будете задержаны по подозрению в совершении административного правонарушения», — сказал молодой человек. Какого именно правонарушения он не стал уточнять.

В Новосибирске шествие с требованием освободить политика Алексея Навального запланировано на 23 января.
Политик Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где был на лечении после отравления в августе 2020 года. Самолет с политиком должен был сесть в аэропорту Внуково, где его хотели встретить сторонники, но борт отправили в Шереметьево. На погранпункте Навального задержали полицейские, с ним не пустили адвоката и супругу.

Оппозиционного политика увезли во второй отдел полиции в городе Химки. К нему не пускали адвоката. ФСИН потребовала арестовать Алексея Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Судья Химкинского городского суда провела заседание 18 января прямо в актовом зале отдела полиции.

Алексея Навального арестовали на 30 суток — до 15 февраля. Стоит отметить, что политика отправили под стражу не в спецприемник, а в следственный изолятор «Матросская Тишина» в Москве. Заседание суда по делу «Ив Роше» пройдет 29 января.

Источник: tayga.info

задержали митинг оппозиция протесты тотальный контроль Елена Носковец Алексей Навальный
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