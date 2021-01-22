Сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты, раскрыл Центробанк

Банки и другие финансовые организации будут обязаны предоставлять гражданину полную информацию о возможных рисках, которые несет в себе предлагаемый продукт.

ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с "мутной" структурой

Также регулятор обяжет банки выкупать обратно проданные без должного информирования финпродукты.

Граждане инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с "мутной" структурой, рассказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Приход практически 4 млн новых инвесторов-физлиц на фондовый рынок в 2020 году оказался несколько неожиданным для регулятора и был сопряжен с ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то есть продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием, рассказал первый зампред ЦБ.

"И вот эти две тенденции - с одной стороны появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой (до 600 млрд [рублей] мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан), создали опасения < …> относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности", - пояснил Швецов.

Ранее Банк России подготовил законопроект, вносящий изменения в части требований к предложению финансовых инструментов и услуг простым инвесторам. Согласно документу, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам в том числе структурные облигации и облигации с негарантированным купоном, а также акции или производные финансовые инструменты, если сделки заключаются не на организованных торгах.

Выкуп финансовых продуктов

ЦБ может обязать банки выкупать обратно у неквалифицированных инвесторов финансовые продукты, проданные с нарушением законодательства об информировании, рассказал Швецов.

"Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации", - рассказал первый зампред ЦБ добавив, что банк должен быть уверен в том, что гражданин заработает, покупая определенный инвестпродукт, иначе регулятор может заставить компенсировать потери, если они произойдут. Соответствующее требование будет распространяться на продажи, произведенные после вступление закона в силу, подчеркнул он.

Швецов подчеркнул, что продавец должен будет соотносить продаваемые продукты с риск-профилем клиента при помощи тестирования. Как обсуждалось ранее, регулятор намерен запретить продажу простым инвесторам финансовых продуктов со сложной структурой до прохождения ими соответствующего тестирования. Согласно внесенному документу, начало обязательного тестирования будет перенесено с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Первый зампред ЦБ добавил, что финансовые организации начнут самостоятельно вводить тесты уже с 1 апреля, в связи с чем доступность части продуктов будет разморожена.

Кроме того, банки и другие финансовые организации будут обязаны предоставлять гражданину полную информацию о возможных рисках, которые несет в себе предлагаемый продукт. На сегодняшний день такое обязательство несет только сам эмитент. ЦБ приобретает и право устанавливать требования к тому, какой состав информации должен предоставляться инвесторам.

Так, регулятор разработал четырехступенчатаю методологию предоставления информации через электронные каналы дистрибуции (гаджеты, приложения). "Верхний уровень - это интегральная оценка финансового продукта с точки зрения риска. Дальше это будет светофор, мы сейчас рассуждаем, нужно ли использовать кроме цветов (красный, желтый, зеленый), различные смайлы", - пояснил Швецов добавив, что подобная маркировка будет касаться не только продуктов, но и услуг, в том числе, финансового консультирования.

ЦБ также получит надзорные полномочия, включающие право останавливать продажи отдельных продуктов, "если такие продукты вредны населению, население их в принципе не может понять в силу отсутствия должных знаний", добавил Швецов. При выявлении серьезных нарушений в мисселинге, миспрайсинге со стороны финансовых участников, ЦБ сможет запретить конкретному участницу осуществлять продажи либо данного продукта, либо инвестиционных инструментов в целом.

Какие инструменты запретят

Согласно актуальной версии законопроекта, неквалифицированные инвесторы смогут без тестирования до 1 октября покупать допущенные к организованным торгам российские акции, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет иностранных фондовых индексов, установленных специальным перечнем ЦБ. Клиенту также должна быть предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам.

Не ограничено приобретение облигаций с ипотечным покрытием, суверенных бондов РФ и корпоративных облигаций российских компаний с инвестиционным рейтингом. Как пояснил Сергей Швецов, до вступления в силу тестирования, предположительно это могут быть бонды эмитентов с рейтингом S&P "BBB-", а также две верхние строчки по шкале АКРА и "Экперт РА".

Доступны простым инвесторам и иностранные бонды - а именно суверенные облигации стран - членов Евросоюза, ЕАЭС, Великобритании или Северной Ирландии, либо корпоративные бонды компаний, учрежденных в этих странах. Под исключение попадают структурные облигации и облигации с негарантированным купоном.

Простым инвесторам также разрешаются сделки с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованных торгах, а также с паями открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов и инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте. В свою очередь сделки репо с центральным контрагентом также останутся доступны.

В случае, если клиентом или за его счет в течение двух лет (до 15 декабря 2020 года) производилась хотя бы одна сделка с финансовыми инструментами, он может продолжать работу с ними. Под исключение в данной оговорке попадает работа со структурными облигациями.

Источник: ТАСС