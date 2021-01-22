Пропустят четыре матча НХЛ Овечкин, Орлов, Самсонов и Кузнецов

Овечкин, Орлов, Самсонов и Кузнецов пропустят четыре матча НХЛ

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят по четыре матча своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил журналист The Athletic Талик Эль-Башир в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на слова главного тренера "столичных" Питера Лавиолетта.

Ранее НХЛ запретила Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову тренироваться или играть из-за нарушения медицинских протоколов, а также оштрафовала "Вашингтон" на 100 тысяч долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19.

Как отмечается, россияне пропустят по два матча "Кэпиталз" с "Баффало Сейбрз" (22 и 23 января) и "Нью-Йорк Айлендерс" (26 и 28 января).

Источник: rsport.ria.ru