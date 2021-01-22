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Украли четверть млн рублей у погибшей в ДТП на Toyota Camry бизнесвумен Галины Штоды в Новосибирске. Под подозрением оказались полицейские

17:16 22.01.2021, Алина Бурова Фото: ГУ МВД НСО
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Авария произошла на 343-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Автоледи вылетела в кювет, не справившись с управлением.

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В Новосибирской области ищут полицейского, который похитил деньги погибшей в ДТП женщины

Родственники и друзья погибшей в ДТП подозревают сотрудников отдела "Карасукский" в похищении 250 тысяч рублей из сумки бизнесвумен Галины Штоды, погибшей в ДТП на Toyota Camry в Новосибирске.

Авария произошла на 343-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

- Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении в сторону Новосибирска совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. Из-за полученных травм скончалась на месте, — говорится в сводке областного ГИБДД от 10 октября 2020 года.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", Галина Дмитриевна занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах г. Карасук. В автомобиле погибшей женщины находились 250 тысяч рублей. После того, как на месте ДТП поработала следственно-оперативная группа, деньги исчезли.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов МВД и понесет строгое наказание.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области установлен факт противоправного деяния. По предварительной информации, один из сотрудников, участвующий в оформлении дорожно-транспортного происшествия, похитил денежные средства в размере 250 тысяч рублей из сумки, принадлежащей погибшей в автоаварии. Собранные оперативниками материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области для принятия решения. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будет привлечены к строгой дисциплинарной ответственности,- заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 января.

Как выяснилось, материалы в СК Новосибирской области пока не поступали. Если будут основания, уголовное дело против сотрудников полиции будет возбуждено.

Подруга погибшей Регина (имя изменено - прим. ред. ) поделилась с "Курьер. Среда. Бердск", что Галина отличалась от остальных людей неиссякаемой добротой и человечностью.

- Хорошая была, добрая, замечательная. Лет 6-7 дружили. У Галины остались двое взрослых дочерей, муж. Не виделась с ними с похорон,- сообщила подруга погибшей Регина.

Похороны Галины Штоды состоялись в октябре 2020 года. Женщине на момент аварии было 44 года.

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На месте ДТП работала следственно-оперативная группа
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В случае подтверждения вины, полицейского уволят и привлекут к уголовной ответственности
авария ДТП обокрал женщину обокрали полицейские Галина Штода
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