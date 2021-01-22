Как подобрать актуальную тележку гидравлическую и на что конкретно стоит обратить внимание при выборе?

Гидравлическая тележка (рохля) оказывается очень значимым оборудованием для современных складских помещений. Важно понимать, что все существующие модели конструктивно похожи, а требуются они для безопасной перевозки поддонов. Однако технические параметры могут быть разными. Например, усовершенствованные модели позволят транспортировать грузы весом до 3 тонн. Если нужна надежная и функциональная тележка, то желательно ориентироваться на ее основные особенности. На сегодняшний день, тележка гидравлическая с весами продается на специализированном сайте, где есть возможность без проблем подобрать необходимый вариант в зависимости от целевого предназначения и конечно же, технических характеристик и других важных особенностей.
К каким параметрам стоит присмотреться?
Планируя выбрать гидравлическую тележку, желательно ориентироваться на следующие значимые параметры:
- Отличия гидравлического узла. Данная деталь оказывается очень значимой. Ремонт гидравлического узла должен быть доступным, причем желательно, чтобы замена манжет и уплотнений на штоке проводилась даже без специальных приспособлений. Это существенно упростит предстоящую эксплуатацию тележки.
- Крепление ручки. Оптимальный диаметр – 16 миллиметров. К тому же ручка должна быть надежно прикреплена в корпус гидравлического узла. Желательно, чтобы ручка отличалась наличием усиленной юбки.
- Ролики. Тележка должна обладать противопороговыми роликами на концах вил. Это позволит с легкостью транспортировать практически любые грузы. Идеальный вариант – сдвоенные ролики из полиуретана.
- Теплая ручка. Она идеально подойдет для тележек, если температура складского помещения будет низкой и даже отрицательной. Такая ручка не будет скользить, а также она сможет оказывать согревающий эффект на руки грузчика.
- Ведущие колеса. Их характеристики оказываются значимыми. Диаметр колес под гидравлическим узлом должен быть не меньше 180 миллиметров, чтобы оборудованием было легко пользоваться.
Внимательно изучая особенности и характеристики гидравлических тележек, можно понять, какое оборудование идеально подойдет для предстоящей эксплуатации.