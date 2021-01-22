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Как подобрать актуальную тележку гидравлическую и на что конкретно стоит обратить внимание при выборе?

15:16 22.01.2021
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Гидравлическая тележка (рохля) оказывается очень значимым оборудованием для современных складских помещений.

Гидравлическая тележка (рохля) оказывается очень значимым оборудованием для современных складских помещений. Важно понимать, что все существующие модели конструктивно похожи, а требуются они для безопасной перевозки поддонов. Однако технические параметры могут быть разными. Например, усовершенствованные модели позволят транспортировать грузы весом до 3 тонн. Если нужна надежная и функциональная тележка, то желательно ориентироваться на ее основные особенности. На сегодняшний день, тележка гидравлическая с весами продается на специализированном сайте, где есть возможность без проблем подобрать необходимый вариант в зависимости от целевого предназначения и конечно же, технических характеристик и других важных особенностей.

К каким параметрам стоит присмотреться?

Планируя выбрать гидравлическую тележку, желательно ориентироваться на следующие значимые параметры:

  1. Отличия гидравлического узла. Данная деталь оказывается очень значимой. Ремонт гидравлического узла должен быть доступным, причем желательно, чтобы замена манжет и уплотнений на штоке проводилась даже без специальных приспособлений. Это существенно упростит предстоящую эксплуатацию тележки.
  2. Крепление ручки. Оптимальный диаметр – 16 миллиметров. К тому же ручка должна быть надежно прикреплена в корпус гидравлического узла. Желательно, чтобы ручка отличалась наличием усиленной юбки.
  3. Ролики. Тележка должна обладать противопороговыми роликами на концах вил. Это позволит с легкостью транспортировать практически любые грузы. Идеальный вариант – сдвоенные ролики из полиуретана.
  4. Теплая ручка. Она идеально подойдет для тележек, если температура складского помещения будет низкой и даже отрицательной. Такая ручка не будет скользить, а также она сможет оказывать согревающий эффект на руки грузчика.
  5. Ведущие колеса. Их характеристики оказываются значимыми. Диаметр колес под гидравлическим узлом должен быть не меньше 180 миллиметров, чтобы оборудованием было легко пользоваться.

Внимательно изучая особенности и характеристики гидравлических тележек, можно понять, какое оборудование идеально подойдет для предстоящей эксплуатации.

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