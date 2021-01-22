Федор Николаевич Щербаков «Синдром отложенной жизни» — о чем пишет известный психолог

Федор Николаевич Щербаков — известный психолог, автор блога «Познай себя» и трех научно-популярных книг. «Синдром отложенной жизни. Как стать счастливым сегодня?» — первая из написанных произведений.

Книга-инструкция делится на две части. В первой автор рассматривает теоретические аспекты синдрома отложенной жизни. Во второй — делится способами, как его преодолеть и с чего начать.

Биография психолога – ключ к пониманию книги

Федор Щербаков в своей книге делится деталями биографии. Вспоминает о детстве, проведенном на Камчатке. Родители работали геологами, не бедствовали, но, как оценивает тогдашнее состояние матери и отца Федор, тоже страдали от СОЖ. Иллюстрирует выводы автор ярким эпизодом: рассказывает, как его мать несколько лет берегла праздничный сервиз, оставляя красивые чайные пары на «особый случай». Он так и не представился, посуда разбилась при переезде в Москву, а Федор запомнил: хорошее использовать сразу, а не оставлять на потом.

Биографических деталей в «Синдроме…» много. Примерами из жизни психолог дополняет сложные для восприятия теоретические аспекты, пишет просто и увлекательно. В первой части работы Федора Щербакова мы узнаем:

Что представляет собой синдром отложенной жизни.

Почему он появляется.

У кого он развивается.

Сколько жизненных сценариев СОЖ существует.

Почему с СОЖ нужно бороться.

Щербаков отмечает: главная опасность синдрома отложенной жизни — в его незаметности. Проблема не относится к неврозам, СОЖ не заболевание, не включен в Международную классификацию болезней. Человек с синдромом не отличается от окружающих внешне или своим поведением. Пропустить симптомы у себя легко.

Согласно исследованиям, от синдрома отложенной жизни сегодня страдает 80-90% человек в возрасте от 30 до 60 лет. Автор считает цифры устрашающими, каждый второй человек имеет проблемы. С ним сложно не согласиться.

Синдром отложенной жизни выражается в том, что человек живет не настоящим моментом, а ожиданием будущего. Он делит свою жизнь на тоскливое настоящее, которое терпит, и счастливое грядущее. Все изменится, уверены люди с СОЖ, все обязательно будет хорошо. И скорее всего это произойдет само собой. Синдром отложенного счастья — не про концентрацию для достижения цели. Наоборот, он предполагает, что цель существует абстрактно где-то, она не связана с человеком. Люди с синдромом отложенной жизни не делят цель на задачи, не придумывают стратегию реализации желаний. Они живут ожиданием и предвкушением.

Как справиться с СОЖ

Щербаков Федор делится несколькими работающими способами. Заранее предупреждает: просто не будет. Синдром отложенной жизни не приобретается за один день. Значит, избавиться от него мгновенно не получится.

Избавьтесь от чувства вины. Это первое, что нужно сделать. Возможно, вы виноваты в том, что жизнь сложилась именно так. Возможно, нет. Изменить прошлое нельзя, зато можно повлиять на будущее. Так считает психолог.

Признайте проблему. Если у вас существует образ идеальной жизни, значит, что-то не устраивает сейчас. Подумайте, что именно. Оцените потенциальные изменения: не нравится работа, учеба, личная жизнь, жилье, город? Будьте с собой честны.

Придумайте план. Для достижения целей нужно выполнить ряд мелких задач. Так проще и эффективней. Составьте ментальную карту, нарисуйте план от руки, продумайте, что вам необходимо сделать, чтобы добиться своего.

Помните о маленьких радостях. Учитесь чувствовать счастье в моменте. Хорошая книга, вкусный кофе, приятный вечер с близкими, выполненная задача на работе — все это составляющие настоящей жизни. Автор учит не забывать об этом.