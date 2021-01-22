Проверили магазин «Всё к столу», столовую «Вкусная кухня» и банк «Левобережный». Нашли нарушения

По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

о итогам мероприятий выявлены недостатки В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 21 января сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены: продуктовый магазин «Всё к столу»; банк «Левобережный», ул. Рогачёва, 1; автокомплекс «Созвездие Тельца»; кафе - столовая «Вкусная кухня», Черёмушная, 5. По итогам мероприятий в Кафе - столовая «Вкусная кухня» (ИП Степанян Г.В.) выявлены недостатки: - отсутствуют дезинфицирующие средства вирулицидного действия; - отсутствует бактерицидный облучатель. По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Источник: berdsk.nso.ru

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