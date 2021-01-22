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Проверили магазин «Всё к столу», столовую «Вкусная кухня» и банк «Левобережный». Нашли нарушения

17:15 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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о итогам мероприятий выявлены недостатки

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 21 января сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:

продуктовый магазин «Всё к столу»;

банк «Левобережный», ул. Рогачёва, 1;

автокомплекс «Созвездие Тельца»;

кафе - столовая «Вкусная кухня», Черёмушная, 5.

По итогам мероприятий в Кафе - столовая «Вкусная кухня» (ИП Степанян Г.В.) выявлены недостатки:

- отсутствуют дезинфицирующие средства вирулицидного действия;

- отсутствует бактерицидный облучатель.

По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Источник: berdsk.nso.ru

проверка рейд
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