Проверили магазин «Всё к столу», столовую «Вкусная кухня» и банк «Левобережный». Нашли нарушения

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 21 января сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:
продуктовый магазин «Всё к столу»;
банк «Левобережный», ул. Рогачёва, 1;
автокомплекс «Созвездие Тельца»;
кафе - столовая «Вкусная кухня», Черёмушная, 5.
По итогам мероприятий в Кафе - столовая «Вкусная кухня» (ИП Степанян Г.В.) выявлены недостатки:
- отсутствуют дезинфицирующие средства вирулицидного действия;
- отсутствует бактерицидный облучатель.
По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Источник: berdsk.nso.ru