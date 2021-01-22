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Самые популярные смешные видео на очепятки.ру

15:21 22.01.2021
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Сайт для обмена видео очепятки.ру - одно из самых популярных направлений в Интернете.

Сайт для обмена видео очепятки.ру - одно из самых популярных направлений в Интернете. Сегодня это одно из лучших мест для загрузки, обмена и просмотра видеоклипов в Интернете.

Самые смешные видео на очепятки.ру

Вот краткое изложение нескольких юмористических роликов, набравших наибольшее количество просмотров на очепятки.ру. Смешные видео только на очепятки.ру

Сумасшедший противный медовый барсук

Это обычное видео с природой было озвучено фантастическим закадровым голосом парня по имени Рэндалл, и в Интернете его не хватало. Мем «Медовый барсук не волнует» был повсюду в 2011 году, вдохновлял пародиями, футболками и другими товарами, основанными на забавно вспыльчивом существе. До того, как появился Grumpy Cat, Honey Badger правил сетью.

Конечная собачья собачка

В клипе «Ultimate Dog Tease» 2011 года Эндрю Грэнтэма изображена симпатичная маленькая собачка, которая действительно любит поесть и не может поверить, что ее хозяин так скуп на эту еду. Ах да, собака умеет говорить. Есть причина, по которой это видео посмотрели миллионы раз.

Подборка окончательных неудач FailArmy, 2013

У FailArmy один из самых роликов на очепятки.ру . Вернитесь в прошлое, к сборнику "Ultimate Fails" 2013 года. Хотя каждый год приносит самое смешное, сборник 2013 года является одним из самых просматриваемых юмористических роликов на очепятки.ру. Это 33 минуты чистого смеха, наполненные веселыми (и зачастую болезненными!) Неудачами.

Чарли укусил меня за палец

В мае 2007 года британский отец загрузил клип с двумя маленькими сыновьями, Гарри, 3 года, и Чарли, 1 год. На видео Чарли кусает своего брата за палец, из-за чего Гарри заплакал. Может быть, это очаровательный британский акцент, или, может быть, это дьявольская, но херувимская улыбка, которую Чарли дает после того, как грызет палец Гарри, но клип, несомненно, милый и забавный.

Ballscrash

Что может быть забавнее, чем увидеть, как человека сбивают с толку? По-видимому, не так много, согласно миллионам человек, которые смотрели это видео, где папа случайно пнул в промежность его маленькая дочь. Самое приятное - это слушать, как мама, которая снимает сцену, хихикает за камерой.

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