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Доставка в Узбекистан: полное руководство

15:23 22.01.2021
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Это руководство предназначено, чтобы показать вам все, что вам нужно знать о настройке стратегии доставки в Узбекистане.

Это руководство предназначено, чтобы показать вам все, что вам нужно знать о настройке стратегии доставки в Узбекистане. Разблокируйте свой рост, используя наши инструменты и опыт в обслуживании миллионов грузов в Узбекистан и за его пределы.

Доставка любого груза в Узбекистан

Стоимость доставки и курьеры в Узбекистан

dostavka.asia предлагает широкий спектр курьеров и услуг по доставке в Узбекистан. Свяжите свою учетную запись курьера или используйте наши предварительно согласованные тарифы, чтобы показать самые быстрые, дешевые и выгодные варианты доставки для каждого клиента. Узнайте больше на сайте: http://dostavka.asia/.

Советы и информация о доставке в Узбекистан

Получите полезные советы и информацию о доставке в Узбекистан. Перед отправкой узнайте о государственных праздниках и нерабочих днях.

  • Лучшие курьерские службы при доставке в Узбекистан включают FedEx - International Priority, Hong Kong Post - AirMailTracking и Global Post - Economy.
  • При отправке в Узбекистан убедитесь, что вы надежно упаковываете посылки. См. Наше руководство.
  • Популярные платформы электронной коммерции в Узбекистане - eBay, Shopify и Magento.
  • В Узбекистане используются способы оплаты: банковская карта и наложенный платеж.
  • Потребители обычно не ожидают бесплатной доставки в Узбекистане.
  • Суббота и воскресенье считаются нерабочими днями. В эти дни у вас могут возникнуть задержки с доставкой.
  • Государственные праздники также считаются нерабочими днями. Пожалуйста, обратитесь к официальной странице государственных праздников страны, чтобы узнать конкретные даты праздников.

Налог на импорт и таможенные сборы в Узбекистан

Налогообложение для конкретной страны зависит от местного GST / НДС, а также от категории товара и его заявленной стоимости. Порог налогов и пошлин - это сумма, с которой человек начинает платить налоги на основе заявленной стоимости предмета. Узбекистан производит расчеты с использованием метода CIF, что означает, что импортные пошлины и налоги рассчитываются на основе стоимости импортируемых товаров, а также стоимости доставки.

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