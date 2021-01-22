Новый график выплаты путинских пособия на детей в январе 2021

Когда придут детские пособия от государства, такой вопрос волнует всех россиян 22 января. Напомним, в России существует несколько видов пособий на детей. "Курьер. Среда. Бердск" расскажет о каждой со сроком выплаты денег родителям.

Дети до 8 лет могут рассчитывать на пособия от государства

Когда придут детские пособия от государства в январе 2021, такой вопрос волнует всех россиян сегодня, 22 января. Напомним, в России существует несколько видов пособий на детей. "Курьер. Среда. Бердск" расскажет о каждой со сроком выплаты денег родителям.



Пособие на первого и второго ребенка

Родители первого и второго ребенка имеют право на пособие в размере прожиточного минимума на ребенка по региону. Эти деньги положены семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка. Ежемесячную выплату могут получать граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

Если вы обратились за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения. Если позже, то со дня обращения. При этом отмечается, что выплату на второго ребенка до 3 лет можно получить за счет средств материнского капитала. Дата начисления - до 26 числа каждого месяца. Точной даты начисления выплаты нет.

Пособие на детей с 3 до 7 лет

На ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно имеет право один из родителей или опекун, если сумма всех доходов не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи. Пока что сумма пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области это 6 018 рублей. А в целом по стране - 5 500 рублей. При этом отмечается, что с 2021 года подход к начислению выплаты изменится. некоторым семьям будут платить 50% от ПМ на ребенка, другим 75%, а третьим - 100%. Заявление на повышенную выплату можно написать лишь после 1 апреля. До этого времени все семьи-получатели могут не рассчитывать на увеличенный размер пособия. Сумма начисления - не позднее 26 числа. То есть выплату за январь нужно ждать до 26 января.

Деньги на ребенка до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия. С 1 июня 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 6 752,00 рубля. Применяются районные коэффициенты. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.