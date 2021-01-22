Несколько лет держала взаперти 11-летнюю внучку родная бабушка

Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку

Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Одиннадцатилетняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. "Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу (бабушку девочки — Прим. ред.) из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов", — отметили в УФССП.

В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.



В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.

Источник: РИА Новости