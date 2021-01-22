Розыск: приехал на поезде № 628 на станцию Новосибирск-Главный и пропал Виталий Файзирахманов

Знающих что-либо о месте нахождения Виталия Файзирахманова, видевших его после 11 сентября 2020 года сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 229-34-00 или 229-34-30

Внимание, розыск!

Управление уголовного розыска УТ МВД России по СФО устанавливает местонахождение гражданина Файзирахманова Виталия Валерьевича, 31.03.1974 года рождения, который 11 сентября 2020 года прибыл на станцию Новосибирск-Главный на пассажирском поезде № 628 и до настоящего времени о месте его нахождения ничего неизвестно.

Приметы: на вид: 45-50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.

Особые приметы: на правом плече армейская татуировка в виде скорпиона.

Знающих что-либо о месте нахождения Виталия Файзирахманова, видевших его после 11 сентября 2020 года сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 229-34-00 или 229-34-30 (дежурная часть ЛО МВД России на станции Новосибирск).

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО