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ТОП-5: Какие подработки выбирают студенты в Новосибирской области

18:00 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов.

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Популярные подработки студентов в Новосибирске связаны с физическим трудом

В преддверии Дня студентов (25 января) аналитический центр Авито Работы выяснил, какие профессии пользуются популярностью у студентов в Новосибирске, а также на какую зарплату они могут рассчитывать. Наибольшее количество предложений для студенческих подработок приходится на вакансию грузчика, а медианная[1] зарплата студентов составляет 27 000 рублей в месяц.

Востребованность профессий у работодателей

Аналитики Авито Работы проанализировали статистику вакансий в Новосибирске в группе массовых профессий “Без опыта, студенты” за IV квартал 2020 года. Самой востребованной специальностью, на которой работодатели готовы рассмотреть студентов, оказался грузчик - на такие объявления приходится 13% вакансий. Далее следуют вакансии на позиции разнорабочего (8%), продавца (5%), уборщицы (2%) и работника склада (2%).

Топ-5 востребованных профессий у работодателей,

Итоги 2020г., Новосибирске

 Профессия

Доля от всех вакансий

Зарплаты

1

 Грузчик

13%

30 000

2

 Разнорабочий

8%

35 000

3

 Продавец

5%

30 000

4

 Уборщица

2%

20 000

5

 Работник склада

2%

30 000

В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов. В 8% случаев студенты хотят работать разнорабочими, а в 3% - продавцами. На вакансии уборщиц приходится 3% спроса, а на вакансии курьеров - менее 2%.

Зарплаты студентов

Медианная зарплата в студенческих вакансиях в России составила 30 000 рублей в месяц. При этом лучше всего оплачивалась работа продавцов и курьеров - уровень вознаграждения в обоих случаях оказался на отметке 35 000 рублей в месяц. Разнорабочие могли претендовать на 28 000 рублей. Грузчики и уборщицы получали меньше всего - по 25 000 рублей в месяц.

“Этот год оказался довольно нетипичным для студентов на рынке труда, так как большая часть учебного года прошла в дистанционном формате, а традиционные места подработки, такие, как точки быстрого питания, часть времени были закрыты. Многие студенты разъехались по родным небольшим городам, поэтому их количество на рынке труда миллионников уменьшилось”ー говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Традиционно наибольшую зарплату предлагают работодатели в Москве, здесь студенты могут рассчитывать на заработок до 40 000 рублей при графике “полный день”. Санкт-Петербург - на втором месте, медианная зарплата там составила 33 000 рублей в месяц. Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Новосибирск вошли в топ городов, где студенты в 2020 году зарабатывали больше прочих. В уральской столице медианная зарплата превысила 28 000 рублей в месяц, а в остальных оказалась на уровне 27 000 рублей. Самые низкие медианные зарплаты - у студентов в Астрахани (21 000 рублей) и Оренбурге (20 000 рублей в месяц).

Рейтинг городов России по медианным зарплатам студентов, все специальности, IV квартал 2020г.

Регион

Зарплата

Вся Россия

30 000

Москва

39 353

Санкт-Петербург

33 000

Екатеринбург

28 350

Тюмень

27 080

Воронеж

27 000

Новосибирск

27 000

Калининград

26 000

Красноярск

25 500

Иркутск

25 000

Казань

25 000

Кемерово

25 000

Краснодар

25 000

Набережные Челны

25 000

Нижний Новгород

25 000

Новокузнецк

25 000

Ростов-на-Дону

25 000

Рязань

25 000

Самара

25 000

Сочи

25 000

Томск

25 000

Ульяновск

25 000

Уфа

25 000

Челябинск

25 000

Ставрополь

24 000

Пермь

24 386

Барнаул

24 000

Тольятти

24 000

Волгоград

23 000

Ижевск

22 000

Омск

22 000

Саратов

21 500

Астрахань

21 000

Оренбург

20 000

Источник: пресс-служба Авито Работа

вакансия зарплата работа
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