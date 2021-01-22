ТОП-5: Какие подработки выбирают студенты в Новосибирской области

В преддверии Дня студентов (25 января) аналитический центр Авито Работы выяснил, какие профессии пользуются популярностью у студентов в Новосибирске, а также на какую зарплату они могут рассчитывать. Наибольшее количество предложений для студенческих подработок приходится на вакансию грузчика, а медианная[1] зарплата студентов составляет 27 000 рублей в месяц.
Востребованность профессий у работодателей
Аналитики Авито Работы проанализировали статистику вакансий в Новосибирске в группе массовых профессий “Без опыта, студенты” за IV квартал 2020 года. Самой востребованной специальностью, на которой работодатели готовы рассмотреть студентов, оказался грузчик - на такие объявления приходится 13% вакансий. Далее следуют вакансии на позиции разнорабочего (8%), продавца (5%), уборщицы (2%) и работника склада (2%).
Топ-5 востребованных профессий у работодателей,
Итоги 2020г., Новосибирске
|
№
|Профессия
|
Доля от всех вакансий
|
Зарплаты
|
1
|Грузчик
|
13%
|
30 000
|
2
|Разнорабочий
|
8%
|
35 000
|
3
|Продавец
|
5%
|
30 000
|
4
|Уборщица
|
2%
|
20 000
|
5
|Работник склада
|
2%
|
30 000
В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов. В 8% случаев студенты хотят работать разнорабочими, а в 3% - продавцами. На вакансии уборщиц приходится 3% спроса, а на вакансии курьеров - менее 2%.
Зарплаты студентов
Медианная зарплата в студенческих вакансиях в России составила 30 000 рублей в месяц. При этом лучше всего оплачивалась работа продавцов и курьеров - уровень вознаграждения в обоих случаях оказался на отметке 35 000 рублей в месяц. Разнорабочие могли претендовать на 28 000 рублей. Грузчики и уборщицы получали меньше всего - по 25 000 рублей в месяц.
“Этот год оказался довольно нетипичным для студентов на рынке труда, так как большая часть учебного года прошла в дистанционном формате, а традиционные места подработки, такие, как точки быстрого питания, часть времени были закрыты. Многие студенты разъехались по родным небольшим городам, поэтому их количество на рынке труда миллионников уменьшилось”, ー говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
Традиционно наибольшую зарплату предлагают работодатели в Москве, здесь студенты могут рассчитывать на заработок до 40 000 рублей при графике “полный день”. Санкт-Петербург - на втором месте, медианная зарплата там составила 33 000 рублей в месяц. Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Новосибирск вошли в топ городов, где студенты в 2020 году зарабатывали больше прочих. В уральской столице медианная зарплата превысила 28 000 рублей в месяц, а в остальных оказалась на уровне 27 000 рублей. Самые низкие медианные зарплаты - у студентов в Астрахани (21 000 рублей) и Оренбурге (20 000 рублей в месяц).
Рейтинг городов России по медианным зарплатам студентов, все специальности, IV квартал 2020г.
|
Регион
|
Зарплата
|
Вся Россия
|
30 000
|
Москва
|
39 353
|
Санкт-Петербург
|
33 000
|
Екатеринбург
|
28 350
|
Тюмень
|
27 080
|
Воронеж
|
27 000
|
Новосибирск
|
27 000
|
Калининград
|
26 000
|
Красноярск
|
25 500
|
Иркутск
|
25 000
|
Казань
|
25 000
|
Кемерово
|
25 000
|
Краснодар
|
25 000
|
Набережные Челны
|
25 000
|
Нижний Новгород
|
25 000
|
Новокузнецк
|
25 000
|
Ростов-на-Дону
|
25 000
|
Рязань
|
25 000
|
Самара
|
25 000
|
Сочи
|
25 000
|
Томск
|
25 000
|
Ульяновск
|
25 000
|
Уфа
|
25 000
|
Челябинск
|
25 000
|
Ставрополь
|
24 000
|
Пермь
|
24 386
|
Барнаул
|
24 000
|
Тольятти
|
24 000
|
Волгоград
|
23 000
|
Ижевск
|
22 000
|
Омск
|
22 000
|
Саратов
|
21 500
|
Астрахань
|
21 000
|
Оренбург
|
20 000
Источник: пресс-служба Авито Работа