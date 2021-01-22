ТОП-5: Какие подработки выбирают студенты в Новосибирской области

Популярные подработки студентов в Новосибирске связаны с физическим трудом

В преддверии Дня студентов (25 января) аналитический центр Авито Работы выяснил, какие профессии пользуются популярностью у студентов в Новосибирске, а также на какую зарплату они могут рассчитывать. Наибольшее количество предложений для студенческих подработок приходится на вакансию грузчика, а медианная[1] зарплата студентов составляет 27 000 рублей в месяц.

Востребованность профессий у работодателей

Аналитики Авито Работы проанализировали статистику вакансий в Новосибирске в группе массовых профессий “Без опыта, студенты” за IV квартал 2020 года. Самой востребованной специальностью, на которой работодатели готовы рассмотреть студентов, оказался грузчик - на такие объявления приходится 13% вакансий. Далее следуют вакансии на позиции разнорабочего (8%), продавца (5%), уборщицы (2%) и работника склада (2%).

Топ-5 востребованных профессий у работодателей,

Итоги 2020г., Новосибирске

№ Профессия Доля от всех вакансий Зарплаты 1 Грузчик 13% 30 000 2 Разнорабочий 8% 35 000 3 Продавец 5% 30 000 4 Уборщица 2% 20 000 5 Работник склада 2% 30 000

В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов. В 8% случаев студенты хотят работать разнорабочими, а в 3% - продавцами. На вакансии уборщиц приходится 3% спроса, а на вакансии курьеров - менее 2%.

Зарплаты студентов

Медианная зарплата в студенческих вакансиях в России составила 30 000 рублей в месяц. При этом лучше всего оплачивалась работа продавцов и курьеров - уровень вознаграждения в обоих случаях оказался на отметке 35 000 рублей в месяц. Разнорабочие могли претендовать на 28 000 рублей. Грузчики и уборщицы получали меньше всего - по 25 000 рублей в месяц.

“Этот год оказался довольно нетипичным для студентов на рынке труда, так как большая часть учебного года прошла в дистанционном формате, а традиционные места подработки, такие, как точки быстрого питания, часть времени были закрыты. Многие студенты разъехались по родным небольшим городам, поэтому их количество на рынке труда миллионников уменьшилось”, ー говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Традиционно наибольшую зарплату предлагают работодатели в Москве, здесь студенты могут рассчитывать на заработок до 40 000 рублей при графике “полный день”. Санкт-Петербург - на втором месте, медианная зарплата там составила 33 000 рублей в месяц. Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Новосибирск вошли в топ городов, где студенты в 2020 году зарабатывали больше прочих. В уральской столице медианная зарплата превысила 28 000 рублей в месяц, а в остальных оказалась на уровне 27 000 рублей. Самые низкие медианные зарплаты - у студентов в Астрахани (21 000 рублей) и Оренбурге (20 000 рублей в месяц).

Рейтинг городов России по медианным зарплатам студентов, все специальности, IV квартал 2020г.

Регион Зарплата Вся Россия 30 000 Москва 39 353 Санкт-Петербург 33 000 Екатеринбург 28 350 Тюмень 27 080 Воронеж 27 000 Новосибирск 27 000 Калининград 26 000 Красноярск 25 500 Иркутск 25 000 Казань 25 000 Кемерово 25 000 Краснодар 25 000 Набережные Челны 25 000 Нижний Новгород 25 000 Новокузнецк 25 000 Ростов-на-Дону 25 000 Рязань 25 000 Самара 25 000 Сочи 25 000 Томск 25 000 Ульяновск 25 000 Уфа 25 000 Челябинск 25 000 Ставрополь 24 000 Пермь 24 386 Барнаул 24 000 Тольятти 24 000 Волгоград 23 000 Ижевск 22 000 Омск 22 000 Саратов 21 500 Астрахань 21 000 Оренбург 20 000

Источник: пресс-служба Авито Работа