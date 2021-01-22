"Берегись, Запад": Закаливание детей в Сибири при - 25 шокировало британцев

Дети занимаются закаливанием, так как это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет.

Плавание в ледяной воде- хобби многих сибиряков

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что вызвало активный отклик читателей.

Как отмечается в статье, дети занимаются закаливанием, так как это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет. При этом процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов.

Читателей впечатлил характер юных сибиряков.



"Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок"", - написал пользователь HateFrogs.

"Как вы думаете, эти дети будут требовать "безопасное пространство" (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными – прим. ред.) и так далее, когда вырастут", - задался вопросом TheOldGuy55.

"Безусловно, упражнение на формирование характера", - подчеркнул Ted Loone.

"Я думаю, это гениально", - отметил hatemail.

"За этим стоит очень хорошая наука - берегись, Запад", - заявил Urban upstart.

"Это должно быть обязательным во всем мире!" – выразил мнение Big Billy Nomates.