Когда вернутся горячая вода и тепло в дома Бердска, стало известно

Тепло и горячая вода в ближайшее время вернутся в дома в центре Бердска

Сегодня, 22 января, в связи с производством работ по замене участка магистрального трубопровода тепловой сети от ТК- 28 произведено отключение горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-1Б

Как стало известно, работы практически завершены. В ближайшее время в домах вновь появится тепло и горячая вода.

- Мы ремонтируем не заплатками, а меняем участки труб, чтобы не возвращаться больше к этой проблеме, - отметил замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко

Горячую воду и отопление отключили в 10 утра 22 января.

Адреса отключения:

ЦТП-1Б

- ул.Карла Маркса, 15,20,21,22,22а,

- ул.Ленина, 28,30,32,

- ул.Первомайская, 19,

- ул.Суворова, 1,

- ул.Пархоменко, 4,6,

- ул.Ломоносова, 33,35,

- ул.Островского, 45,45/1,47,

- д/сад № 25,школа № 1,ПТУ №16.

ЦТП-1В

- ул.Карла Маркса, 24,32,36,

- пер.Пархоменко, 5,

- ул.Первомайская, 21,

- ул.Олега Кошевого, 6,

- ул.Ломоносова, 43,

- ЦГБ(детская больница),

ЦТП-10Б

- ул.Ленина, 38,40,40/1,42,44,44/1,44а,46,46а,

- ул.Карла Маркса, 25,31,38,

- ул.Ушакова, 1,3,

- ул.Свердлова, 2,4,

- д/сад № 22,Юнона,

- ул.Островского, 53/1,

- детская больница (ул.Ушакова, 7).