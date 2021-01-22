Когда вернутся горячая вода и тепло в дома Бердска, стало известно

Сегодня, 22 января, в связи с производством работ по замене участка магистрального трубопровода тепловой сети от ТК- 28 произведено отключение горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-1Б
Как стало известно, работы практически завершены. В ближайшее время в домах вновь появится тепло и горячая вода.
- Мы ремонтируем не заплатками, а меняем участки труб, чтобы не возвращаться больше к этой проблеме, - отметил замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко
Горячую воду и отопление отключили в 10 утра 22 января.
Адреса отключения:
ЦТП-1Б
- ул.Карла Маркса, 15,20,21,22,22а,
- ул.Ленина, 28,30,32,
- ул.Первомайская, 19,
- ул.Суворова, 1,
- ул.Пархоменко, 4,6,
- ул.Ломоносова, 33,35,
- ул.Островского, 45,45/1,47,
- д/сад № 25,школа № 1,ПТУ №16.
ЦТП-1В
- ул.Карла Маркса, 24,32,36,
- пер.Пархоменко, 5,
- ул.Первомайская, 21,
- ул.Олега Кошевого, 6,
- ул.Ломоносова, 43,
- ЦГБ(детская больница),
ЦТП-10Б
- ул.Ленина, 38,40,40/1,42,44,44/1,44а,46,46а,
- ул.Карла Маркса, 25,31,38,
- ул.Ушакова, 1,3,
- ул.Свердлова, 2,4,
- д/сад № 22,Юнона,
- ул.Островского, 53/1,
- детская больница (ул.Ушакова, 7).