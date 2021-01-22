Кто ловит бродячих собак и как бесплатно стерилизовать питомца, рассказали в Бердске

Безнадзорные животные не возникают на улицах из ниоткуда. Часто прямо в коробке находят щенков, которых не смогли пристроить, да и взрослые собаки надоедают своим хозяевам, и друга семьи просто забывают на улице. Неконтролируемое размножение ведёт к лавинообразному росту числа бродячих животных.

Собаки в стаях непредсказуемы

В Бердске начали решать остро стоящую проблему бродячих собак. Хочется отметить, что безнадзорные животные не возникают на улицах из ниоткуда. Часто прямо в коробке находят щенков, которых не смогли пристроить, да и взрослые собаки надоедают своим хозяевам, и друга семьи просто забывают на улице. Неконтролируемое размножение ведёт к лавинообразному росту числа бродячих животных. Чтобы выжить, они сбиваются в стаи, обитают во дворах возле мусорных контейнеров, часто ведут себя агрессивно, порой нападают на людей.

Что делать бердчанам, столкнувшимся с обитающими во дворах собаками?

Отловом бродячих собак в Бердске занимается МКУ «УЖКХ» совместно с приютом «Надежда». «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 января, связался с приютом «Надежда», чтобы выяснить, как в Бердске происходит отлов бродячих животных и что с ними потом происходит. Старший администратор приюта рассказала:

- В начале 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», запрещающий отлов бездомных собак с целью их убийства. Приют занимается отловом и стерилизацией собак, заявки о месте нахождения безнадзорных животных передаёт в приют управление ЖКХ. Управление ЖКХ предоставляет машину, наша бригада выезжает, и забирает собак на указанном в заявке месте. Например, сегодня выезжали и забрали двух собак от Попова,35 и БЭМТа. Собак стерилизуют и выпускают на место их обитания, согласно требованию закона. У приюта есть своё помещение на Пушкина, 38а, где собак стерилизуют, также врач приезжает в приют и проводит стерилизацию. За 2020 год приют стерилизовал около 50 собак. Самое главное — остановить бесконтрольное размножение животных. Всех щенков, которых раздаёт приют «Надежда», отдают с договором, по которому достигшего необходимого возраста животного бесплатно стерилизуют в пункте стерилизации приюта.

«Курьер. Среда. Бердск» уточнил в МКУ»УЖКХ», как сообщить о подлежащих отлову животных, в приёмной нам сообщили, что заявку можно оставить по телефону 4-00-11, или написать сообщение в ватсап приюта "Надежда" на номер 8-923-159-71-27.

Стерилизовать необходимо не только бродячих, но и домашних животных. Пристроить всех щенков в ответственные руки очень сложно, отдавая их первым попавшимся людям, вы рискуете тем, что ваш щенок через полгода, а то и раньше окажется на улице и погибнет.

Развеем мифы о стерилизации:

1.Лучше стерилизовать животных до двух лет, тогда риски для здоровья собак минимальны. Животное быстро приходит в себя и практически на следующий день ведет активный образ жизни. Современные методы анестезии полностью гарантируют отсутствие боли во время операции.

2.Стерилизация не влияет на характер. Охотничьи, сторожевые, охранные инстинкты сохраняются. Собака становится менее агрессивной, не метит, не убегает.

3.Животное и не заметит и не будет переживать об отсутствии у него органов размножения. Не следует приписывать любимцам человеческие чувства и мысли.

Стерилизация это единственный действующий метод сокращения безнадзорных животных.