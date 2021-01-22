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Предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам прокуратура Новосибирской области

16:59 22.01.2021 Фото: epp.genproc.gov.ru
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В Новосибирске 23.01.2021 планируется проведение несогласованного с органами власти массового (публичного) мероприятия протестного характера.

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Прокуратура предостерегает от участия в несогласованном публичном мероприятии

В ходе мониторинга сети «Интернет», в том числе, социальных сетей, прокуратурой Новосибирской области установлено, что в Новосибирске 23.01.2021 планируется проведение несогласованного с органами власти массового (публичного) мероприятия протестного характера.

Указанное мероприятие с мэрией г. Новосибирска в установленном законом порядке не согласовано.

В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям.

Разъясняем, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Источник: epp.genproc.gov.ru

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От редакции

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Аноним, 22 января 2021 17:25
НВР: это непрофессионально. типо мы не хотим и все такое.
где ссылки на статьи закона на основании которых прокуротура предупреждает?
на их фоне машь няшь это супер пупер прокурор.
что это за не ходи туда снег в башка попадет..

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