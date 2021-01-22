Предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске 23.01.2021 планируется проведение несогласованного с органами власти массового (публичного) мероприятия протестного характера.

Прокуратура предостерегает от участия в несогласованном публичном мероприятии

В ходе мониторинга сети «Интернет», в том числе, социальных сетей, прокуратурой Новосибирской области установлено, что в Новосибирске 23.01.2021 планируется проведение несогласованного с органами власти массового (публичного) мероприятия протестного характера.

Указанное мероприятие с мэрией г. Новосибирска в установленном законом порядке не согласовано.

В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям.

Разъясняем, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Источник: epp.genproc.gov.ru