Предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам прокуратура Новосибирской области

В ходе мониторинга сети «Интернет», в том числе, социальных сетей, прокуратурой Новосибирской области установлено, что в Новосибирске 23.01.2021 планируется проведение несогласованного с органами власти массового (публичного) мероприятия протестного характера.
Указанное мероприятие с мэрией г. Новосибирска в установленном законом порядке не согласовано.
В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям.
Разъясняем, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Источник: epp.genproc.gov.ru
где ссылки на статьи закона на основании которых прокуротура предупреждает?
на их фоне машь няшь это супер пупер прокурор.
что это за не ходи туда снег в башка попадет..