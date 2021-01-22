С «Лицеем» по жизни: онлайн-сервис образования набирает популярность у новосибирских школьников

Новосибирский филиал «Ростелекома» подвел итоги работы сервиса «Лицей» в 2020 году. Услугами цифровой платформы образования за это время воспользовалось более 2 500 человек, причем больше всего учеников зарегистрировалось на портале весной, когда школы региона переводились на дистанционное обучение.

Бесплатно оценить платформу «Ростелеком. Лицей» могли победители различных конкурсов и олимпиад. В прошлом году сертификаты на доступ к ресурсу вручали участникам образовательных проектов новосибирского планетария.

«Ребята всегда с интересом участвуют в наших спецкурсах. Например, на онлайн-конкурс “Звездные каникулы” осенью прошлого года записалось 150 школьников. Они выполняли задания, направленные на психологическую, физическую, психологическую, интеллектуальную и профессиональную подготовку космонавта. И те, кто дошел до конца, получили призы от “Ростелекома”», — отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра «Планетарий».

50 бесплатных сертификатов на доступ в «Лицей» в канун Нового года вручили и лучшим спортсменам новосибирского клуба «Юниор-ТКД» на праздничной товарищеской встрече. Юные мастера тхэквондо теперь могут учиться онлайн в удобное для них время, что особенно важно во время соревнований.

«Сервис “Лицей” — это современный подход к учебе, когда нет привязки к месту, времени или преподавателю. С помощью цифровых технологий школьники могут не только повторять предметы школьной программы, но и узнавать что-то новое и интересное. Портал даже поможет старшеклассникам найти место в жизни: на занятиях спецкурса “Моя профессия” рассказывается о популярных и востребованных профессиях в таких сферах как маркетинг, разработка в сфере ИТ и дизайн», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В сервисе «Лицей» представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры). Также на платформе работает раздел «Развивающие курсы», где школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, а также развивают логику, память и речевые навыки. Контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробная информация о сервисе — на сайте lc.rt.ru и по телефону 8 800 350 03 35.