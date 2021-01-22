Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" Мира Фурлан

Наибольшую славу ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5". В 2004 году она появилась в сериале "Остаться в живых" в роли ученого Даниэль Руссо.

Наибольшую славу ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5"

Актриса Мира Фурлан, прославившаяся ролями в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых", умерла в возрасте 65 лет, следует из сообщений в ее аккаунте в Twitter.

Смерть актрисы подтвердил на своей странице в соцсети создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински.

"Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и я думаю, у неё будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной", — написал Стражински в Twitter.

Он отметил, что знакомым было давно известно о проблемах со здоровьем актрисы.

"Уже какое-то время нам было известно о том, что здоровье Миры ухудшается... и все боялись этого дня. Мы надеялись, что она пойдет на поправку", — написал он.

Причина смерти актрисы не сообщается.

Фурлан родилась на территории бывшей Югославии и переехала в США в 1991 году. Наибольшую славу ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5". В 2004 году она появилась в сериале "Остаться в живых" в роли ученого Даниэль Руссо.