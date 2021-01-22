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Пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января МВД

17:37 22.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ведомстве отметили, что готовы обеспечить общественный порядок во время митингов.

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МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января

Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней. Об этом в четверг заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

"Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания - до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает (к участию в ней - прим. ТАСС) очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений", - сказал он. Горовой подчеркнул, что действующее в РФ законодательство позволяет сотрудникам МВД это сделать.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

задержали митинг оппозиция протесты Алексей Навальный
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От редакции

Много будет арестов?

Аноним, 22 января 2021 17:46
Пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января МВД?
Так значит за призывы к акции 24 января и последующие дни года привлекать к ответственности МВД не будет?
Ура!
Так держать!
ЕГЭ победит власть, которая его создала!
Аноним, 22 января 2021 17:47
НВР:опять не профессионально. где статьи законов на основании которых?

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