22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Погиб мужчина во время перестрелки с полицейским в Новосибирске. СК возбудил дело

17:54 22.01.2021 Фото: nsk.sledcom.ru
1 0

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

% name% title
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского

Следственным отделом по Советскому району СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Предварительно установлено, что 21 января 2021 года в дежурную часть отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. По указанному адресу находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции применили табельное огнестрельное оружие с целью отражения вооруженного сопротивления, оказанного злоумышленником, в результате последним получено не менее двух огнестрельных ранений, от которых он скончался.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

дебошир полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут?

Аноним, 22 января 2021 18:54
НВР:
кого???? кого надо было уже наказали.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин снимает возрастные ограничения с назначаемых президентом чиновников
19:21 22-01-2021
Путин снимает возрастные ограничения с назначаемых президентом чиновников
Средняя зарплата в США 2021
19:20 22-01-2021
Средняя зарплата в США 2021
Штрафовать за сокрытие средств в электронных кошельках разрешит Госдума
19:04 22-01-2021
Штрафовать за сокрытие средств в электронных кошельках разрешит Госдума
Как открыть вино без открывашки
18:50 22-01-2021
Как открыть вино без открывашки
Байден убрал из кабинета кнопку Трамп по вызову колы 1
18:44 22-01-2021
Байден убрал из кабинета кнопку Трамп по вызову колы
За призывы к несанкционированным акциям суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
18:38 22-01-2021
За призывы к несанкционированным акциям суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Где пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в Новосибирске 1
18:30 22-01-2021
Где пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в Новосибирске
Студентов предупредили об отчислении за участие в несанкционированных акциях
18:24 22-01-2021
Студентов предупредили об отчислении за участие в несанкционированных акциях
Как сварить рис на роллы?
18:20 22-01-2021
Как сварить рис на роллы?
Когда газифицирует всю Россию, доложил Путину глава "Газпрома": Счастье близко 1
18:17 22-01-2021
Когда газифицирует всю Россию, доложил Путину глава