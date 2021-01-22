Погиб мужчина во время перестрелки с полицейским в Новосибирске. СК возбудил дело

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского

Следственным отделом по Советскому району СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Предварительно установлено, что 21 января 2021 года в дежурную часть отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. По указанному адресу находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции применили табельное огнестрельное оружие с целью отражения вооруженного сопротивления, оказанного злоумышленником, в результате последним получено не менее двух огнестрельных ранений, от которых он скончался.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru