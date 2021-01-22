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Студентов предупредили об отчислении за участие в несанкционированных акциях

18:24 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как объяснила первый проректор, «в случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности... вплоть до отчисления».

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Любая административка ведет к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления

В Санкт-Петербургском государственном университете студентам пригрозили отчислением за участие в несанкционированных митингах. Информация появилась на сайте СПбГУ.

Одна из студенток обратилась в виртуальную приемную университета с вопросом, могут ли ее отчислить за связанное с уличными акциями административное правонарушение или «за участие в такого рода вещах в целом».

Как объяснила первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова, «в случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления». Она не уточнила, будут ли применяться санкции за участие в митингах, если оно не привело к административной ответственности.

Напомним, 23 января штаб Навального объявил о проведении несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, который был арестован в понедельник после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Российские власти предупредили как о незаконности самих акций, так и призывов к ним.

митинг несогласованный отчисление студенты университет Алексей Навальный СПбГУ
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