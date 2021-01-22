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Байден убрал из кабинета кнопку Трампа по вызову колы

18:44 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того новый президент вернул шторы и темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне.

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Ушла эпоха
Президент США Джо Байден убрал со своего стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком - диетической колой, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.
Помимо того, что со стола в Овальном кабинете исчезла кнопка, после прихода туда Байдена произошли еще некоторые изменения. Так, согласно агентству, наиболее яркой переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы в этом кабинете Трампа ковер был светлым с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра, по данным агентства, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне.
Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок.
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От редакции

Какую кнопку установили бы вы?

Аноним, 22 января 2021 18:56
НВР:
вот и все свершения большой политики ради которых надо престрелить тех кто штурмовал капитолий.
Удивительно, 22 января 2021 20:15
Серьезно? Колу можно вызвать? И придет?
Аноним, 22 января 2021 20:43
Они не догоняют, хоть и заслуженные миллиардеры.
В известном Геленджикском Дворце, если бы хозяину захотелось колы, то он просто открыл бы кран.

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