Радикальные изменения в строительной отрасли затеял кабмин: стройку упростят и оцифруют

Кабмин планирует прописать правовой статус апартаментов и обсуждает форматы, упрощающие бюрократию для застройщиков

К концу года в России может появиться закон, который позволит россиянам регистрироваться в апартаментах. Это следует из «дорожной карты» трансформации делового климата в сфере строительства, которую 21 января опубликовало правительство. В числе прочего кабмин планирует учредить цифровые паспорта для зданий, упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома и усилить антидемпинговые меры на госзакупках. Также чиновники открывают дискуссию о новом формате госзакупок для уникальных объектов, предполагающем определение конечной цены контракта только по завершении стройки. Какие изменения ждут строительный сектор, разобралась «Парламентская газета».

Апартаментам дадут прописку

Самый долгожданный пункт «дорожной карты» — определение правового статуса апартаментов. Причём кабмин хочет дать россиянам возможность регистрироваться в таких квартирах по месту жительства. Из документа следует, что законопроект с такими мерами может поступить в Госдуму уже в октябре этого года, а в декабре он должен быть вынесен на рассмотрение Совета Федерации. В разработке проекта принимают участие Минстрой, Минэкономразвития и Росреестр.

Напомним, ранее о подготовке подобной инициативы сообщили в Совете Федерации. Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко, законопроект определяет апартаменты как жилые помещения второго класса с отдельным правовым регулированием. Нормы проектировала рабочая группа, в которую помимо сенаторов входят представители Минстроя и экспертного сообщества.

Ещё один примечательный пункт «дорожной карты» — упрощение доступа операторов в многоквартирные дома с целью размещения сетей связи. Проект федерального закона обеспечит недискриминационный принцип доступа, говорится в документе. В Госдуму он должен поступить в мае этого года.

Стройку упростят «цифрой»

В марте следующего года кабмин планирует представить депутатам проект поправок в Градостроительный кодекс, предусматривающий введение цифровых паспортов для объектов капитального строительства. Такие паспорта позволят присваивать каждому объекту свой уникальный идентификационный номер, следует из «дорожной карты».

В Москве уже начали разработку цифровой платформы для взаимодействия всех участников строительства и органов власти, сообщил 15 января руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, ядром этой системы как раз и будет цифровой паспорт, в котором будут собраны все данные об объекте, «включая информационные модели, выданные документы и структурированные сведения из них».

Судя по всему, с Москвы и начнётся внедрение новой технологии в жизнь: ещё один пункт «дорожной карты» Правительства предусматривает введение в столице экспериментального правового режима в части госуслуг для строительной отрасли. Пилотный проект призван сократить сроки и количество бюрократических процедур, которые должны совершать застройщики. Порядок проведения эксперимента пропишут в постановлении Правительства к маю этого года.

Также кабмин намерен внедрить типовую проектную документацию, сократить сроки проведения инженерно-геодезических изысканий, пересмотреть классификацию санитарно-защитных зон.

Уникальных подрядчиков найдут в «открытой книге»



Новшества ждут и сферу госзакупок. Например, Правительство готовится перевести в электронный формат торги по продаже и аренде земли, принадлежащей государству.

Кроме того, в мае Госдуме могут представить законопроект, усиливающий антидемпинговые меры при проведении госзакупок в связи с изменением требований к обеспечению контракта. Документ позволит снизить шансы на победу в торгах подрядчиков, которые на самом деле не готовы исполнить задание качественно и в нужные сроки. Также в мае должен быть готов законопроект, дающий право губернаторам принимать решение о выборе единственного поставщика.

Ещё кабмин подумывает ввести в практику госзакупок метод «открытой книги». В таком формате конечная стоимость работ остаётся незафиксированной до конца стройки, равно как и конкретные технологические решения, виды и объёмы тех или иных работ — в договоре прописывают только вознаграждение подрядчику и конечную цель. Такой формат можно применять при строительстве технически сложных и уникальных объектов, полагает Правительство. В целом, «дорожная карта» предполагает только проработку этого вопроса, и только если метод «открытой книги» будет признан целесообразным, чиновники начнут готовить для него законодательную базу.

Водители будут на связи

Много упрощений предусмотрено для компаний, прокладывающих инженерные коммуникации, в том числе линии связи. К марту в Госдуму может поступить проект закона, предоставляющий каникулы по уплате аренды за недвижимость из состава госсобственности — такую льготу получат компании, размещающие там инфраструктуру связи.

Также весной должен появиться ведомственный акт, который дополнит требования к строительству и ремонту федеральных трасс ещё одно — обязательное обеспечение их линиями связи.