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Песков: провокаторы призывают к незаконной акции 23 января

21:21 22.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Он призвал "руководствоваться объективными данными" и не говорить заранее "о каких-то недовольных людях".

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"есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию", и "эта позиция принимается во внимание"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать масштабы недовольства людей и назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января.

"Давайте не будем ничего преувеличивать", - сказал он в беседе с журналистами в пятницу, комментируя утверждения, что протесты в предстоящую субботу могут стать более масштабными, чем в предыдущие месяцы. Песков призвал "руководствоваться объективными данными" и не говорить заранее "о каких-то недовольных людях".

По словам представителя Кремля, "есть определенные провокаторы, которые призывают" к этой акции. "Действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию", и "эта позиция принимается во внимание". "А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра", - предложил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, получали ли правоохранительные органы какие-то установки от администрации президента относительно действий 23 января, Песков подчеркнул, что "никакие указания Кремля здесь не требуются". По его словам, "есть определенные режимы законодательства относительно того, как проводятся акции и как эти акции заранее согласуются, какие уведомления заранее подаются". "В случае, если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания, нет указаний - действуют в соответствии с их служебными инструкциями", - сказал представитель Кремля.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что правоохранительные органы в этой связи ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных к административной ответственности. Столичная полиция официально предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

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От редакции

На чьей вы стороне?

Аноним, 22 января 2021 22:06
Истинные патриоты не призывают к акции 23 января!
Они - труженики, без лишнего шума и не геройствуя, строят по-тихому дворцы в поте лица своего.

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