Адвокат: У Навального возникли проблемы со зрением

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова

У Алексея Навального возникли проблемы со зрением. Об этом немецкому изданию Deutsche Welle сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова, которая виделась с ним накануне. По ее словам, защита будет добиваться, чтобы Навального осмотрел окулист.

- Алексей Навальный находится в одиночной камере или делит с кем-то камеру?

- Он находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина", находится в камере один. У него карантин. На карантин его посадили где-то на две недели. В камере тепло, чисто. Условия вроде бы более-менее.

- Навальный был отравлен в августе прошлого года. Нужна ли ему медицинская помощь и оказывается ли она, если нужна?

- Как я понимаю, он в принципе прошел все курсы физиотерапии и так далее. На данный момент специализированная медицинская помощь ему не нужна. Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист. Но это пока планы на ближайшее будущее.