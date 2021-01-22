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Рост заболеваемости коронавирусом в России предсказал Роспотребнадзор

20:07 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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В связи с этим эпидемиолог призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция, ношение масок и гигиена рук.

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Говорить о победе над вирусом пока еще рано
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусом в России предсказал РоспотребнадзорГде пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в НовосибирскеЕщё 1221 новостей

В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили (коронавирус), ещё очень рано», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

В связи с этим эпидемиолог призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция, ношение масок и гигиена рук.

«Для того чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни, расслабляться сейчас не стоит на фоне снижения заболеваемости, потому что циркуляция коронавируса среди населения ещё продолжается, возможно не столь активно», — подчеркнула она.

заболеваемость коронавирус подъем противоэпидемические меры Анна Попова
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