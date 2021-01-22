Рост заболеваемости коронавирусом в России предсказал Роспотребнадзор

В связи с этим эпидемиолог призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция, ношение масок и гигиена рук.

Говорить о победе над вирусом пока еще рано

В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили (коронавирус), ещё очень рано», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

В связи с этим эпидемиолог призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция, ношение масок и гигиена рук.

«Для того чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни, расслабляться сейчас не стоит на фоне снижения заболеваемости, потому что циркуляция коронавируса среди населения ещё продолжается, возможно не столь активно», — подчеркнула она.