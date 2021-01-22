Видео с места взрыва с погибшими появилось в сети: Трагедией завершились испытания сжатым воздухом

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту разрыва емкости на предприятии в Сармановском районе республики, в результате которого погибли два человека и пострадал один.

Место происшествия

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту разрыва емкости на предприятии в Сармановском районе республики, в результате которого погибли два человека и пострадал один. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По факту инцидента в Сармановском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении.

Появилось видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане, где погибли два человека. ЧП произошло на ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" в селе Большое Нуркеево Сармановского района.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время испытаний сжатым воздухом.

Видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане.