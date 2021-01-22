22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях

20:15 22.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

% name% title
В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы

Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер.

«ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%.

Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.

Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

TikTok интернет митинги нарушения призывы соцсети Роскомнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Акции состоятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЭкстренное предупреждение: Аномальные морозы надвигаются на Бердск
20:54 22-01-2021
Экстренное предупреждение: Аномальные морозы надвигаются на Бердск
Точный гороскоп на субботу 23 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
20:50 22-01-2021
Точный гороскоп на субботу 23 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Видео с места взрыва с погибшими появилось в сети: Трагедией завершились испытания сжатым воздухом
20:38 22-01-2021
Видео с места взрыва с погибшими появилось в сети: Трагедией завершились испытания сжатым воздухом
Что нельзя делать и можно в Татьянин день 25 января 2021 года
20:20 22-01-2021
Что нельзя делать и можно в Татьянин день 25 января 2021 года
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях
20:15 22-01-2021
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях
Рост заболеваемости коронавирусом в России предсказал Роспотребнадзор
20:07 22-01-2021
Рост заболеваемости коронавирусом в России предсказал Роспотребнадзор
Адвокат: У Навального возникли проблемы со зрением
19:54 22-01-2021
Адвокат: У Навального возникли проблемы со зрением
Главные антитренды 2021: Что нельзя носить в этом году?
19:50 22-01-2021
Главные антитренды 2021: Что нельзя носить в этом году?
Радикальные изменения в строительной отрасли затеял кабмин: стройку упростят и оцифруют
19:43 22-01-2021
Радикальные изменения в строительной отрасли затеял кабмин: стройку упростят и оцифруют
Индексация пенсий работающим пенсионерам уже предрешена: Где взять деньги?
19:31 22-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам уже предрешена: Где взять деньги?