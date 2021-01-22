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Экстренное предупреждение: Аномальные морозы надвигаются на Бердск

20:54 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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С 24 по 26 января, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое похолодание - столбик термометра упадет ниже -40.

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Отличный прогноз для тех кто соскучился по 40 градусным морозам

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 24 января по 26 января 2021 года по Новосибирской области местами ожидаются сильные морозы с минимальными температурами -40 С и ниже.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах газоснабжения ТЭК, ЖКХ, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

-Уважаемые бердчане, при угрозе возникновения или возникновении ЧС необходимо информировать оперативную дежурную смену ЕДДС Бердска по телефонам 2-18-18, 2-63-96, - сообщили в пресс-центре бердской администрации в пятницу.

морозы предупреждение температура
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