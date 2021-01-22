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Отравились 145 человек в школах Красноармейска: Обнаружен норовирус

22:01 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 

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Отравились ученики двух школ

Число людей, обратившихся за медицинской помощью из-за отравления в двух школах Красноармейска, выросло до 145. Состояние большинства из них удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"По состоянию на 22 января за медицинской помощью в медико-санитарную часть № 154 ФМБА России с жалобами на тошноту, рвоту, диарею обратились 145 человек: 50 учащихся школы № 4, 90 учащихся школы № 3, 4 взрослых: из них 1 работник пищеблока школы № 4, 1 педагог школы № 3 и 2 члена семьи одного из школьников, а также 2 ребенка по контакту в семье. С 18 января в лечебные учреждения госпитализированы двое детей в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Состояние остальных детей и взрослых, обратившихся за медицинской помощью, удовлетворительное. Отмечается, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, назначили антибактериальную и симптоматическую терапия, а также установили медицинское наблюдение.

Территориальный отдел ФМБА проводит эпидемиологическое расследование вспышки. "Проведен осмотр помещений пищеблоков, взяты смывы с оборудования пищеблоков, проведен отбор проб воды и пищевых продуктов, отобран материал от заболевших детей и персонала пищеблоков обеих школ для проведения исследований на наличие патогенных микроорганизмов, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение. В помещениях школ проведена генеральная уборка, идет проверка документации", - уточнили в пресс-службе.

В ФМБА также добавили, что информация о ходе расследования направлена в Роспотребнадзор. По предварительным данным у пострадавших обнаружен норовирус, но микробиологические исследования продолжаются.

С 19 января к медикам стали обращаться учащиеся школ № 3 и № 4 в Красноармейске с жалобами на плохое самочувствие и симптомы отравления. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

дети Красноармейск отравление школы Роспотребнадзор
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