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Биатлонист Логинов сломал палку, но вырвал победу на Кубке мира у норвежца

21:50 22.01.2021 Фото: Кадр из эфира
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После финиша российский спортсмен признался, что на него чуть повлияло падение на последнем огневом рубеже и невылетевшая пуля, которая выбила его из колеи. Но он обогнал второго на 1 минуту.

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Герой на финише

Невероятна победа русского биатлона. Лидер нашей сборной Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Он прошел дистанцию в 20 километров абсолютно чисто - без промахов! И почти на минуту опередил преследователей.

Итоговое время нашего спортсмена - 48 минут, 41,8 секунды. У него - 0 промахов. А на последнем рубеже не обошлось без драмы - он упал, сломал палку. Но в итоге приехал к финишу с первым временем. Конкурент из сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд проиграл почти минуту лидеру нашей сборной, отстав на 58,5 секунд при двух промахах. Третье место - у француза Кентена Фийона-Майе.

После финиша наш спортсмен признался, что на него чуть повлияло падение на последнем огневом рубеже:

- В индивидуальной гонке, когда все спортсмены быстро бегут и довольно точно стреляют, надо только работать на ноль.

Невылетевшая гильза меня не сильно выбила из колеи. Конечно, это падение оказало большое влияние, потому что очень сильно сбил дыхание и прошёл метров 200 с одной палкой. Воткнулся в подъём без скорости. Конечно, это подкосило на финишном круге. Но я доволен, - сказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Для сборной России эта медаль - первая с февраля 2020 года. Тогда Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходил тут же в итальянском Антхольце.

биатлон лидер победил сломал палку упал Александр Логинов
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