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Призвал не допустить незаконной акции 23 января и участия в ней детей мэр Москвы

22:10 22.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Собянин отметил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в столице. И обратился к организаторам и родителям.

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Собянин назвал недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них детей

Мэр Москвы Сергей Собянин считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций и вовлечение в них несовершеннолетних. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. "Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем", - добавил он.

Говоря о ситуации с коронавирусом в Москве, Собянин отметил, что она внушает "осторожный оптимизм" и власти с пониманием определенных рисков отменили дистанционное обучение школьников и увеличили до 50% максимальную заполняемость театров и кинозалов. Он выразил надежду, что в столице получится сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

"Должен сказать, что риски остаются крайне серьезными. Мы же видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах. Устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы переполнены тяжелобольными людьми. В этих условиях мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но необходимые ограничения, которые введены в городе. Это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию", - подчеркнул мэр.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в интернете призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. В Генпрокуратуре сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - на привлечение виновных лиц к административной ответственности.

акции вовлечение митинг призывы сторонники Сергей Собянин Алексей Навальный
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