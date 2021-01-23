11 лет совместной жизни какая свадьба?

11 лет семейной жизни это сильный союз

Супруги уверенно входят во второй десяток совместной жизни. Они уже хорошо знают, что нравится и не нравится второй половинке, они вместе построили дом, быт, они растят ребёнка и делают карьеру. 11 насыщенных лет совместной жизни – так какая это свадьба? Крепкая и блестящая – стальная!

Чем примечательна сталь?

Сталь не является природным металлом. Это созданный человеком сплав из железа и углерода. В древности сталь ценили и делали из неё надёжные клинки. Так и отношения супругов за эти годы превратились в прочную и крепкую семью. И всё же, как сталь можно расплавить, так и понимание между супругами может разладиться. Так что стальная свадьба – это напоминание паре о том, что нужно продолжать работать над отношениями, чтобы семья процветала.

Традиции и поверья, связанные с годовщиной

Если предыдущая годовщина, розовая свадьба, обозначает сильное чувство, то нынешняя – это сильный союз. Предки верили, что стальная свадьба – это новый этап в жизни пары, повод очиститься душой и телом и навести блеск и порядок в доме.

Что нужно сделать к 11 году?

В народе повелось обновлять жилище к стальной свадьбе. От капитального ремонта до покупки мебели и предметов интерьера. Если на подобное не хватает средств, достаточно сделать в квартире хотя бы небольшую перестановку. За несколько дней в доме проводится генеральная уборка. В день годовщины супруги должны искупаться в реке или хорошенько попариться в бане. Считается, что вода смывает все горести и негатив, которые приключились с семьёй за прошедшие годы. После омовения муж и жена надевают белые одежды. На одиннадцать лет, которые прошли со дня свадьбы, пара вместе должна завершить какое-либо дело, например, повесить над дверью стальную подкову. При этом они всё делают согласованно: жена подаёт инструменты, муж прибивает подкову. Ещё одна традиция – ритуал дарения. Супруги удобно устраиваются друг напротив друга и обмениваются подарками. При этом важно говорить приятные слова, напутствия, пожелания, а также благодарить свою вторую половинку за то хорошее, что он или она для вас делает.

Подарки и знаки внимания

Какой праздник обходится без подарков? И раз уж сама годовщина предполагает ритуал дарения, к выбору памятных сувениров следует подойти с особым вниманием.

Отмечая годовщины свадеб по годам, наиболее универсальный подарок «для неё» от любимого мужа – это, разумеется, цветы. В данном случае букет из одиннадцати цветов будет выглядеть весьма презентабельно. Однако учитывайте, что на 11 лет свадьбы по народным приметам цветочный подарок жене символичен. Чем дольше стоит букет, тем более прочными пророчат отношения в будущем. Так что от классических роз лучше отказаться. Наибольшими долгожителями среди цветов считаются хризантемы, герберы, гвоздики. Оригинальным и практичным решением будет заказать цветочную композицию в губке. Уж эти цветы точно простоят долго. К тому же их можно дополнить красивым декором стальных оттенков.

Романтичным подарком на 11 лет свадьбы будут ювелирные украшения (стальные изделия безопасны и оригинальны), зеркала (один из атрибутов стальной свадьбы), шкатулки и обереги. Ювелирная сталь становится всё более популярной благодаря её прочности, гипоаллергенным свойствам, простоте ухода (материал не темнеет и не тускнеет от соприкосновения с водой).

А что можно подарить на стальную свадьбу супруге, если она особа практичная? Тогда её может порадовать самая разная утварь для кухни (кастрюли, сковороды, формы для запекания, вазы, подносы, чайник – все они будут прекрасного качества). Также обратите внимание на гаджеты, помещённые в стальной корпус, например, мобильные телефоны.

Что подарить любимому мужу на 11 лет со дня свадьбы? Имеет смысл вложить в руку суженного сталь! Дарить острые предметы, как ножи или клинки, считается дурной приметой. Однако сегодня в распоряжении женщин множество интересных предметов, сделанных из стали. Например, наручные часы, солидные ручки, зажимы для денег, флеш-карты или съёмные винчестеры, аксессуары для автомобиля. Если у супруга есть хобби, выбор становится ещё проще. Для путешественника – походная фляга, для коллекционера вин – рог с инкрустацией, для шахматиста – доска и фигурки из стали и т.п.

Что подарить, если вас пригласили на стальную свадьбу?

11 лет, которые супруги провели вместе со свадьбы, – это символическое 1 плюс 1. Так что любые парные предметы из стали подходят: украшения, замочек с ключом, два зонта и т.д.

Сувениры и традиционные обереги: медальоны, подковы, памятные таблички с гравировкой, зеркало, картина в стальной раме, фотоальбом или фоторамка в соответствующей оправе.

Из практичных подарков супругов на 11 лет совместной жизни порадует любая бытовая техника (от тостеров и блендеров до телевизоров и кофемашин), кухонная утварь, сейф, набор для шашлыка или барбекю.

Активную пару порадуют спортивные товары: велосипеды, тренажёры, шагомеры со стальными элементами.

И, конечно, продумайте поздравления с годовщиной свадьбы.

Как отпраздновать?

Если же вы не собираетесь устраивать пиршество, можно отметить дату в кругу семьи или самых близких друзей. Другой вариант – отправиться в путешествие или заказать развлекательный мастер-класс, например, отправиться в агроусадьбу и самим научиться делать подковы, предлагает сайт www.svadbagolik.ru. С другой стороны, хотя годовщина не юбилейная, вполне уместно праздновать стальную свадьбу с размахом, приглашая родственников и друзей. Учитывая, что супруги всё ещё молоды, можно устроить тематическое торжество в стальном цвете вместе с памятной фотосессией. Хорошая примета, если на празднике будет много детей, поскольку одно из значений стальной годовщины – это обновление. А там – и до серебряной свадьбы рукой подать.

В стальной годовщине главное – радоваться друг другу, оценить, какой пройден путь и показать второй половинке, что вы готовы меняться и развиваться для благополучия семьи.

Источник: svadbagolik.ru