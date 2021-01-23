Как освятить дома куличи на Пасху 2021 - молитва

Следует понимать, что освящение праздничных угощений – это традиция, а не обязательное требование к верующему

«В условиях распространения коронавируса и введённого режима самоизоляции Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих, оставшихся дома, самостоятельно совершить освящение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди, - отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Илия (Володин). - Перед пасхальной трапезой трижды пропойте тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». Затем окропите трапезу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Следует понимать, что освящение праздничных угощений – это традиция, а не обязательное требование к верующему».

Источник: aif.ru