Ретроградный Уран в 2021 году: Что принесет и чего опасаться?

В 2021 году два коридора затмений, а также десять ретроградов.

Астрологи указывают на то, что 2021 год начался с ретроградного Урана

Астрологи указывают на то, что 2021 год начался с ретроградного Урана. Данное событие продлилось в период с 1 по 14 января. Из-за волнений 2020 года, все больше людей задумывается о том, что принесет ретроградность, что нельзя делать в это время. Между тем специалисты не видят в ней особой опасности.

Что принесет ретроградный Уран в начале 2021 года

В период с 1 по 14 января 2021 года прошел ретроградный Уран. По утверждению специалистов, этот период не предвещал значительных потрясений. Уран относится к планетам высшего уровня, поэтому его влияние было не столь заметным.

Между тем было положено начало серьезным изменениям. Немаловажно, что в Уране заключен дух радикальных перемен. Под влиянием этой силы могут не устроить мировые системы. В то же время на месте старого обязательно появится нечто новое, более эффективное и продуктивное.

С 1 января по 15 июля пройдет такое астрологическое событие как Белая Луна. Она будет находиться в Стрельце. Это время предпочтительно направить на то, чтобы отдать должное семейным и народным традициям.

Следует проводить больше времени с родными, друзьями. Главенствующая роль отведена именно духовной сфере, поэтому счастье и успех обещан лишь тем, кто думает не только о материальных ценностях.

Основные астрологические события 2021 года

По мнению астрологов, изменения в общих настроениях 2021 обозначились в конце прошлого года. Если быть точным, то 21 декабря произошло соединение Сатурна и Юпитера. Специалисты указывают на то, что данное событие можно расценивать как революционное, то есть предвещающее начало новейшей эры развития человечества.

Наступивший год пройдет под эгидой квадрата Сатурна и Урана. Он стартует в январе и продлится вплоть до начала весны. Некоторые его отголоски будут вполне ощутимы и в дальнейшем. Квадрат Сатурна и Урана олицетворяет собой непримиримое противостояние консерватизма с радикализмом.

В этот период, как правило, обостряются конфликты разных поколений. Кроме того, назревает борьба внутри каждого человека. В такое время следует набраться терпения, чтобы с пониманием относится не только к другим людям, но и к самому себе.

Нельзя не отменить значительность событий, способных оказать большое влияние на жизнь людей. Среди них два коридора затмений, а также десять ретроградов. Конечно, положение обещает быть не таким тяжелым, как в минувшем году. Однако мир готовится к серьезным переменам, поэтому человечество ожидает весьма неспокойное время. С другой стороны, это сулит изменения к лучшему.

Источник: rsute.ru