Главные запреты в опасное время - полнолуние 28 января 2021 года

Психологи и медицинские работники свидетельствуют о том, что луна оказывает на человека (особенно на мужчин) сильное влияние: поднимается артериальное давление, снижается скорость реакции.

Когда Луна достигает максимальных размеров, степени наивысшего расцвета, то невольно, как магнитом, притягивает к себе

В. К. Крук из Ляхович спрашивает: «Сын построил новый дом, пригласили на новоселье бабушку, так она настойчиво повторяла: «Смотрите же, в хорошее время заселяйтесь, как новолуние, а лучше в полнолуние, хорошо будет!» Неужели судьба людей и благополучие в доме связаны с небом?»

Семантическим эквивалентом латинского слова luna в белорусской языковой традиции является слово «поўня» (полнолуние), но именно она (эта наиболее развитая фаза) и стала предметом особого отношения в сознании белорусов. То ли за полнолунием скрывается древняя мифологическая основа представлений о полной Луне, то ли на самом деле влияние полной Луны на человека и на всё окружение было действительно настолько сильным и всесторонним, что самые противоречивые регламентации касаются непосредственно этой фазы. Недаром говорили, что «У месяцовай поўні таямніц поўна».

Когда Луна достигает максимальных размеров, степени наивысшего расцвета, то невольно, как магнитом, притягивает к себе. Наши предки считали время загадочного «примагничивания» отрицательным, нуждающимся в особом внимании и защите. Большое количество ограничений было связано как с «поўней» (полнолунием), так и с противоположной ему фазой — «межами» (новолунием). И это не случайно. Достаточно сопоставить отношение славян к аналогичным ситуациям, как станет ясно, что мы имеем дело не со случайным «набором» фактов, а с определенной четкой закономерностью. Почти таким же — осторожным и сдержанным — было отношение наших предков и к полудню, когда дневное светило — Солнце — находилось в зените, то есть в самом расцвете своих сил, и к северу.

И еще одно интересное обстоятельство: Луна имеет два имени: мужское — Месяц, и женское – «Поўня» (Луна). Так, Месяц, который напоминал серп, считали символом мужского начала, «Поўня» (Луна, «желтое колесо») – воплощением женского начала. В народе издревле существовало правило: все дела, направленные на продолжение рода, улучшение благосостояния или начало, нужно делать на «мужской» Месяц («маладзік» или «старик»), и не делать в самую «женскую» «Поўню» (Полнолуние): «... дом строіць, так строілі ў старом. Колі ў старом, так усё будзе добрэ и дом доўго стояць і крэпкі»; «уходзіны ў хату дзелалі ў первую нядзелю маладзіка», то есть доминировало мужское начало.

Психологи и медицинские работники свидетельствуют о том, что луна оказывает на человека (особенно на мужчин) сильное влияние: поднимается артериальное давление, снижается скорость реакции, появляется неоправданная раздражительность, обостряются психические и неврологические заболевания.

Во время полнолуния береглись, чтобы свет Луны не попадал на спящего человека, иначе ему будут сниться кошмары или он и вовсе лишиться сна. Некоторые детские болезни объясняли тем, что «Месяц засвяціў дзіця».

Полнолуние считалось опасным временем, поэтому старались переждать эти несколько дней и воздерживались от начала долговременных дел, например, строительство дома, сватовства и проведения свадеб, путешествий. В эти дни запрещалось что-либо выносить из дома, одалживать или отдавать, чтобы не вынести из дома «свою луну», по-другому – счастье, благополучие.

Считалось, что луна максимально «наполняет» живые организмы жидкостью, поэтому в это время не заготавливали дрова или строительный материал для нового дома; не обрезали, не прививали деревья, чтобы они не теряли сок; советовали воздержаться от «плановых» операций или от удаления зубов. Внимательная хозяйка знала, что в полнолуние необходимо лить меньше молока, сыпать меньше крупы, класть меньше муки для выпекания хлеба, «иначе будет переливаться через край».

Вместе с тем у полнолуния были и положительные моменты, которые способствовали делам по принципу подобия. Так, советовали начинать сев, чтобы «колосья было полным»; сеять или сажать «круглые» овощи (тыквы, капусту, свеклу) – они будут большими и круглыми, как полная Луна. А еще в полнолуние советовали делать запасы: «чтоб везде было полно всякого добра», класть печь – прослужит долго. А «перед полнолунием самое лучшее время ... сеять и сажать в огороде, рубить лес на стройку, а главное – дом закладывать, чтобы был, как говорят, полной чашей».

Источник: zviazda.by