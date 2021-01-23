Почему нельзя показывать малыша в первые 40 дней жизни? Что можно и нельзя делать после рождения ребенка

Церковные служители советуют отложить фотографии, а также посещения людных с новорожденным мест на протяжении 40 дней.

Ещё в старые времена принято не показывать ребёнка, который родился на протяжении 40 дней

Ещё в старые времена принято не показывать ребёнка, который родился на протяжении 40 дней. Считается, что энергетика малыша очень слабая, поэтому может стать причиной того, что младенец будет плохо спать, может стать раздражительным, часто плакать как во сне, так и во время кормления. Существуют и другие приметы, суеверия связанные с новорожденным.

Показывать или нет ребёнка в первые дни после его рождения

После рождения ребёнка, многие мамы не позволяют сторонним людям на растяжении 40 дней смотреть на него. Считается, что человек может наслать на младенца много негативной энергии, ребёнок может не только плохо спать, но и часто болеть, может быть раздражительным, капризным. Но есть и такие мамы, которые сразу же после рождения малыша фотографируются и показывают его первому встречному.

Церковные служители советуют отложить фотографии, а также посещения людных с новорожденным мест на протяжении 40 дней. Малыш должен хорошо окрепнут. В данном возрасте дети подвержена инфекционным заболеваниям, могут сразу же подхватить какую-то болезнь. Аура ребёнка очень слабая, люди с негативной энергией могут навредить.

Если верить приметам и различным суевериям, то в первые дни, младенец очень слабый, не может защитить себя от злых духов. Число 40, имеет в Библии огромное значение. Ведь именно столько дней на Земле длился потоп, а Моисей водил людей по пустыне. Человеческая душа улетает на Небеса спустя 40 дней перебивания на Земле. Крещение ребёнка также советуют делать на 41 или на 100 день после рождения.

Другие приметы и суеверия связанные с рождением ребёнка

Существуют и другие приметы и суеверия, связанные с новорожденным.

Не давать ребёнку смотреть в зеркало

Предки верили, что зеркало обладает сильным магическим свойством. Его часто использовали в различных ритуалах и обрядах. Поэтому маленьким детям не советуют в него смотреться, чтобы не навлечь беду. Также, ребёнок может испугаться своего изображения и может остаться заикой. Поэтому стоит стараться отводить от зеркал маленьких детей, чтобы не навлечь беды. Поэтому стараться не показывать ребёнку своё изображение до 1-2 лет.

Нельзя целовать часто младенца

Существует примета, что детей часто нельзя маленьких целовать, это может стать причиной того, что малыш будет бояться говорить. Молчать может до 5 лет. Считается, что часто целовать младенца нельзя из-за того, что может попасть инфекция от родителей, бабушек к ребёнку. С поцелуями советуют быть очень осторожными, так как иммунная система в первые дни жизни слабая у малыша.

Не приглашать на смотрины много людей

Смотрины советуют устаревать в тесном, семейном кругу. Это даст право маме и ребёнку отдохнуть и хорошо выспаться. Предварительно отсоветуют все приготовить, лишь потом устраивать смотрины.

Не называть ребёнка именем родителей, бабушек

Считается, что дети способны жить жизнью своих родственников, если их назвать так, как зовут кого-то из членов семьи. Поэтому стоит подбирать имя красивое, необычное и счастливое.

Источник: rsute.ru